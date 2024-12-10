В СО подведены итоги мероприятий по снижению отдельных показателей аварийности с участием транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах

160

В ходе рейдов было проверено 387 транспортных средств. По результатам проверки вынесено 469 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности на общую сумму 271 400 рублей.

В рамках комплексных профилактических мероприятий, а также в целях снижения отдельных показателей аварийности с участием транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, профилактики административных правонарушений в области дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции Самарской области с 6 по 8 декабря текущего года на территории региона провели масштабную проверку.

В ходе рейдов было проверено 387 транспортных средств. По результатам проверки вынесено 469 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности на общую сумму 271 400 рублей. Кроме того, 12 транспортных средств были задержаны для дальнейшего разбирательства.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдение законодательства в сфере дорожного движения.

Госавтоинспекция Самарской области призывает всех водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО