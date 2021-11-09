В Смышляевке завершилось строительство нового административного здания отделения полиции

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В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в поселке городского типа Смышляевка Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению строительства нового административного здания отделения полиции №47 ОМВД России по Волжскому району, которое уже в декабре 2021 года будет введено в эксплуатацию.

На мероприятии присутствовали начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников, заместитель начальника главка полковник внутренней службы Юрий Сафронов, начальник УРЛС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Афанасьев, руководство и личный состав ОМВД России по Волжскому району, глава Муниципального района Волжский Евгений Макридин.

Александр Винников поприветствовал присутствующих, отметив, что завершение строительства здания отделения полиции – значимое событие не только для самих полицейских, но и для жителей поселка. Просторное новое здание оборудовано всем необходимым для несения службы и приема граждан: помещения оснащены современной мебелью и техникой, системой видеонаблюдения. На трех этажах размещены кабинеты сотрудников, класс службы, комнаты для отдыха и приема пищи, комнаты отдыха для водителей, комфортные помещения для пребывания посетителей отделения полиции. Для маломобильной категории граждан всё максимально удобно – на входе в здание предусмотрен пандус, а для перемещения по этажам – просторный лифт.

Начальник территориального органа внутренних дел полковник полиции Павел Фомин, в свою очередь, подчеркнул, что в реконструированном здании разместится музей Волжской полиции, в котором будут оформлены экспозиции о становлении местных органов внутренних дел, хранящие важную историческую память. Музей станет местом встречи ветеранов Волжской полиции и молодого поколения полицейских.

Слова поздравлений также прозвучали от главы муниципального района Волжский Евгения Макридина, который в преддверии праздника пожелал сотрудникам полиции благополучия и дальнейших профессиональных успехов во имя безопасности жителей Волжского района.

Затем Александр Иванович вручил ряду сотрудников ОМВД России по Волжскому району ведомственные награды, почетные грамоты, благодарственные письма, а двоим участковым уполномоченным полиции – ключи от новых служебных автомобилей.

После торжественной части гости проследовали внутрь здания, ознакомились со служебными помещениями и удостоверились, что в отделении полиции созданы все условия для успешного несения службы и приема граждан.

В завершение мероприятия Александр Винников поздравил личный состав с наступающим профессиональным праздником, пожелал успехов в службе, крепкого здоровья и понимания ответственности и важности выполняемых ими задач на благо граждан.

Фото: ГУ МВД СО