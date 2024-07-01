В следующем году в Самарской области число льготных путевок в детские лагеря увеличат на 10 тысяч

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В понедельник, 1 июля, руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства. По сложившейся традиции оно было открытым, трансляция велась в социальной сети Вконтакте. В повестку был включен вопрос о ходе летней оздоровительной кампании 2024 года на территории региона. Соответствующие доклады представили врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева и врио министра образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Как сообщила Регина Воробьева, летняя оздоровительная кампания проходит в штатном режиме. В регионе на территории 15 муниципальных образований расположены 46 стационарных объектов отдыха. В прошлом году по федеральной программе по улучшению материально-технической базы объектов летнего отдыха было построено 4 новых корпуса, в этом году по региональной программе по возведению быстровозводимых конструкций – еще два корпуса. Это позволило увеличить вместимость на 312 человек в смену в действующих объектах. В этом году бюджет на организацию детского отдыха увеличен на 166 млн рублей, по госконтрактам закуплены 21877 путевок. На сегодняшний день в рамках госконтрактов уже отдохнули почти 8,5 тысяч детей. На контроле министерства вопросы обеспечения безопасности в детских лагерях, проводятся соответствующие проверки.

Для приема обращений граждан по вопросам летнего детского отдыха работают две горячие линии — федеральная по линии Роспотребнадзора и региональная по линии минсоцдемографии.

Как доложил врио министра образования и науки Виктор Акопьян, методическое сопровождение организации отдыха и оздоровления детей осуществляет центр на базе Самарского дворца детского и юношеского творчества, совместно с региональным министерством образования и науки разработаны и прошли экспертизу воспитательные программы, обеспечена кадровая потребность в вожатых.

В 2024 году на базе образовательных организаций региона открыто 665 лагерей дневного пребывания с охватом 58 626 детей. Первая смена уже завершена, отдохнули более 57 тысяч ребят, следующая смена – в августе. Особое внимание уделяется детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, детям из семей участников СВО. Кроме того, организованы профильные смены на базе регионального центра выявления и поддержки талантливых и одаренных детей «Вега», детских технопарков «Кванториум», ДООЦ «Жигули».

По итогам докладов Вячеслав Федорищев обратил внимание на проблемные аспекты организации летнего детского отдыха.

Регина Воробьева сообщила, что из 46 объектов отдыха по госконтрактам работают только 28, так как стоимость льготной путевки ниже, чем рыночная. Задача – увеличить число таких лагерей. Глава региона поручил в следующем году увеличить количество льготных путевок на 10 тысяч и далее в течение 5 лет довести их количество до обеспечения полной потребности.

Путевки в лагеря бронируются через региональный портал suprema63.ru. Глава региона отметил, что много обращений граждан – о том, что многие не успели подать заявку. Как пояснила руководитель регионального минсоцдема, желающих в три раза больше, чем размещено путевок на сайте. Бронирование открывается одновременно для всех, и получает ее тот, кто быстрее отправит заявку. Глава региона не согласился с такой ситуацией: «Вы хотите сказать, что у того, у кого интернет быстрее, тот и получил путевку? Считаете это справедливым? Эта система несправедлива». Вячеслав Федорищев поручил врио министра проработать этот вопрос с сообществом, с родителями. «Вы должны работу по-другому построить в принципе и найти решение», — подчеркнул он.

В части лагерей дневного пребывания вопрос на будущее – проработать режим их функционирования в формате полного дня. Сейчас на полный день в школьных лагерях остаются почти 9 тысяч детей, почти 50 тысяч — проводят в лагере неполный день, до 15.00.

Кроме того, Вячеслав Федорищев напомнил обращение граждан по ненадлежащим условиям пребывания детей в лагере «Космос 2». Регина Воробьева доложила, что нарушения устранены на следующий день после сигнала, на место выезжал ее заместитель.

Руководитель области поручил организовать выезды в детские лагеря и проверить условия, пообщаться с детьми. Он подчеркнул, что и государственные, и коммерческие объекты равны в вопросах обеспечения безопасности и комфортного пребывания – здесь необходим системный и плановый контроль. По итогам летней оздоровительной кампании по поручению главы области будет проведена встреча с руководителями всех детских лагерей региона.