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В следственном изоляторе №2 состоялось выездное мероприятие, в котором приняла участие Ольга Гальцова

23 августа 2024 12:32
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В завершении визита провели личный прием обвиняемых и подозреваемых и дали им разъяснения на интересующие вопросы в рамках действующего законодательства.

В следственном изоляторе №2 состоялось выездное мероприятие, в котором приняла участие Уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гальцова.

В ходе посещения учреждения Ольгу Дмитриевну сопровождали заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Максим Мищенко, помощник начальника регионального УФСИН Антон Виндугов, а также члены общественной наблюдательной комиссии.

Представители ОНК проверили условия в камерах, предназначенных для содержания женщин и несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, провели обход объектов учреждения.

Также, Ольга Гальцова вместе с представителями УФСИН России по Самарской области проверила соблюдение избирательных прав и помещение для голосования обвиняемых, подозреваемых и осужденных в предстоящих выборах губернатора Самарской области.

В завершении визита Ольга Дмитриевна, Максим Владимирович и Антон Борисович провели личный прием обвиняемых и подозреваемых и дали им разъяснения на интересующие вопросы в рамках действующего законодательства, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Самара

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