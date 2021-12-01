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77% жителей Самары, Казани, Нижнего Новгорода и жителей других регионов ПФО признались, что живут со своими питомцами душа в душу. Отличительная черта приволжского характера - мстительность: так домашние животные показывают свою обиду на хозяев.

Перед Всемирным днём домашних животных 30 ноября AliExpress Россия узнала, хорошо ли россияне понимают своих питомцев и что им покупают. Для этого она провела онлайн-опрос с исследовательским агентством ResearchMe. В нем приняли участие более чем 1600 респондентов из всех регионов страны.

По данным опроса, четверть россиян не может наладить отношения с питомцами. 13% опрошенных заявили, что просто делят с животными одну жилплощадь. Еще 12% респондентов выясняют, «кто в доме хозяин». При этом более двух третей россиян и 77% жителей ПФО живут с питомцами душа в душу.

Никогда не наказывали и не ругали домашних питомцев всего лишь 20% россиян. Но к наказанию россияне прибегают редко, несколько раз в год – так заявили 37% опрошенных. Еще 18% опрошенных указали, что наказывают и ругают питомцев пару раз в месяц. Каждый день приходится выяснять отношения с домашними животными всего лишь 2% россиян. Реже всего ругают питомцев на северо-западе России и в Санкт-Петербурге: 69% жителей СЗФО и 71% петербуржцев никогда не ругают своих питомцев или делают это крайне редко. А вот в Сибири ссоры с домашними животными случаются чаще всего. 55% респондентов признались, что им нередко приходится выяснять отношения с питомцами: треть сибиряков делают это несколько раз в месяц, а 5% ругаются на домашних питомцев по нескольку раз на день.

В рейтинге провинностей питомцев, которые чаще всего становятся причиной недовольства, хозяин во всех регионах России лидирует «ходит в туалет в неположенном месте». На втором месте почти во всех регионах России - жалобы на агрессивное поведение («кусается, царапается»). Исключение - Юг и Северный Кавказ: тут питомцы наиболее спокойны, но чаще, чем в других регионах, получают замечания от хозяев по поводу кражи еды и лакомства.

Большинство россиян (89%) понимает, когда питомец обижается. Хозяева замечают типичное поведение своих питомцев после совершения провинности или наказания за него: на Урале питомцы чаще прячутся, на Юге и в ЦФО шумят, в ПФО и европейской части России пытаются мстить, в Сибири чаще всего игнорируют хозяина, а в столице России чаще всего отказываются от еды. Интересно, что больше всего хозяев, на обращающих внимания на обратную реакцию домашних питомцев, оказалось в Санкт-Петербурге.

В вопросах воспитания домашнего животного почти половина (45%) россиян полагается на интуицию. Еще четверть опрошенных слушает советы опытных владельцев. К консультациям профессионалов, кинологов и зоопсихологов, прибегают лишь 8% россиян. 12% респондентов заявили, что вообще не занимаются воспитанием питомца.

Треть опрошенных россиян тратят на нужды питомца от 1 до 3 тысяч рублей в месяц. Еще 13% респондентов отметили, что тратят на животное от 3 до 5 тысяч рублей в месяц. Большинство (68%) респондентов ежемесячно балует питомцев лакомствами. Треть россиян чаще выбирает новые игрушки, чтобы порадовать животное.

Костюмы для питомцев покупает почти четверть опрошенных. Половина из них выбирает тёплую одежду для прогулок. 23% респондентов из этой группы покупают для животных смешные наряды на праздники. 18% респондентов предпочитают парные образы. Это наряды, которые повторяют лук хозяина. Чаще всего пользователи выбирают собачьи комбинезоны на молнии, тёплые вязаные шарфы и худи для питомцев.

Самые крупные по затратам категории товаров для питомцев на AliExpress — товары для собак, кошек и рыб. Спрос на товары для кошек за год вырос в 3,3 раза, а на товары для собак и рыб — в полтора раза для каждой категории.

Чаще всего россияне выбирают для кошек трехуровневые дома-когтеточки, игрушки с кошачьей мятой и автоматические поилки. Пользователи покупают для собак тёплую одежду для зимних прогулок, водонепроницаемые смарт-трекеры и вязаные свитеры. Рыбкам россияне выбирают искусственные растения, фильтры для аквариума и воздушные компрессоры.

На четвёртом месте по продажам — товары для маленьких питомцев. Спрос на эту категорию вырос в полтора раза за год. Чаще всего россияне выбирают тёплые фланелевые домики для хомяков и шиншилл, пластиковые игрушечные тоннели и автоматические поилки. В среднем россияне готовы отдать за такие товары от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Пятерку категорий по продажам замыкают товары для птиц: спрос на товары этой категории вырос в полтора раза. Среди товаров этой категории россияне выбирают оконные кормушки, подвесные поилки и нейлоновые чехлы на клетки. В среднем они готовы отдать за популярные товары от 80 до 400 рублей.

За год наибольший рост на AliExpress показали мебель для питомцев и товары для лечения и ухода за ними. Россияне стали покупать такие товары в 15 и в 8 раз чаще. Самая популярная мебель для животных — складная лесенка для собак, домик-кокон из искусственного ротанга и когтеточки. Самые популярные товары для здоровья и ухода — полотенца из микрофибры, жевательные таблетки против блох, диетические корма.

Фото: Дильдина Светлана