В  Шенталинском районе прошло профилактическое мероприятие "Внимание переезд!"

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ОГИБДД Шенталинского района совместно с работниками железной дороги провели профилактическое мероприятие "Внимание переезд!"



В целях стабилизации положения с обеспечением безопасности дорожного движения и повышения уровня дисциплины водителей автотранспортных средств, особенно автолюбителей, напоминаем о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды. Доводим до сведения водителей всех уровней подготовки, что каждый случай ДТП на железнодорожных переездах рассматривается, как грубое несанкционированное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта согласно законодательству РФ.



Виновные лица привлекаются к ответственности, вплоть до уголовной.

Акцентируем Ваше внимание на то, что железнодорожные переезды являются объектами повышенной опасности, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

Фото: пресс-служба ГИБДД СО