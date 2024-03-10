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Каждый случай ДТП на ж/д переездах рассматривается, как грубое несанкционированное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта согласно законодательству РФ.
В  Шенталинском районе прошло профилактическое мероприятие "Внимание переезд!"
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В  Шенталинском районе прошло профилактическое мероприятие "Внимание переезд!"

10 марта 2024 15:06
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Каждый случай ДТП на ж/д переездах рассматривается, как грубое несанкционированное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта согласно законодательству РФ.

ОГИБДД Шенталинского района совместно с работниками железной дороги провели профилактическое мероприятие "Внимание переезд!"

В целях стабилизации положения с обеспечением безопасности дорожного движения и повышения уровня дисциплины водителей автотранспортных средств, особенно автолюбителей, напоминаем о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды. Доводим до сведения водителей всех уровней подготовки, что каждый случай ДТП на железнодорожных переездах рассматривается, как грубое несанкционированное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта согласно законодательству РФ.

Виновные лица привлекаются к ответственности, вплоть до уголовной.
Акцентируем Ваше внимание на то, что железнодорожные переезды являются объектами повышенной опасности, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГИБДД СО

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