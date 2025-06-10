В Шенталинском районе в отношении злостного нарушителя ПДД РФ возбуждено уголовное дело

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В мае текущего года, находясь на маршруте патрулирования на железнодорожной станции Шентала, экипаж ДПС Госавтоинспекции Отделения МВД России по Шенталинскому району остановил для проверки документов автомобиль Lada Kalina под управлением местного жителя.



В ходе административной процедуры полицейские обратили внимание на нервное поведение водителя, от которого исходил резкий запах алкоголя. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Мужчина отказался от экспертизы и сообщил сотрудникам органов внутренних дел, что перед поездкой употребил алкоголь. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.



При оформлении административного материала сотрудники полиции установили, что ранее 31-летний мужчина привлекался за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Срок привлечения к административной ответственности на момент нового правонарушения не истек. Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь преступил закон.

Группой дознания Отделения МВД России по Шенталинскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Фото: ГУ МВД СО