В Сергиевском районе прошла стратегическая сессия «Укрепление института семьи, формирование ориентиров на многодетность, всесторонняя поддержка семей с детьми»

Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Сергиевском районе прошла стратегическая сессия «Укрепление института семьи, формирование ориентиров на многодетность, всесторонняя поддержка семей с детьми»

25 августа 2025 12:12
247
Участники сессии обсуждали реализацию семейной политики в рамках компетенции комитета ЗАГС Самарской области и разрабатывали предложения, которые войдут в стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года.

В четверг, 21 августа, в Сергиевском районе прошла стратегическая сессия «Укрепление института семьи, формирование ориентиров на многодетность, всесторонняя поддержка семей с детьми», организованная комитетом ЗАГС Самарской области. Участники сессии обсуждали реализацию семейной политики в рамках компетенции комитета ЗАГС Самарской области и разрабатывали предложения, которые войдут в стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года. Такую задачу поставил перед правительством региона губернатор Вячеслав Федорищев.

В работе Стратегической сессии приняли участие руководители территориальных подразделений органов ЗАГС Самарской области, члены Общественного совета при комитете ЗАГС Самарской области, представители регионального Управления министерства юстиции Российской Федерации, министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики региона, социального блока администрации Сергиевского района.

«Каждый орган исполнительной власти по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева проводит сейчас мозговые штурмы, общаются с коллегами, для того чтобы подготовить свои предложения для внесения в стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года. Органы ЗАГС активно участвуют в реализации государственной семейной политики и готовы внести свои предложения по мероприятиям, направленным на укрепление института семьи и формирование позитивного отношения к многодетности», – отметила Екатерина Мельник, руководитель комитета ЗАГС Самарской области.

Напомним, 2025 год по инициативе главы региона объявлен в Самарской области годом многодетной семьи. Сотрудники ЗАГС в Самарской области регулярно проводят тематические акции и мероприятия, направленные на защиту материнства и детства, укрепление института семьи, поддержку традиционных семейных ценностей.

Участники стратегической сессии отметили важность формирования комплексного подхода к созданию единой стратегии в достижении цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей, формированию ориентиров на многодетность и всесторонней поддержки семей с детьми. Разработанные инициативы будут учтены при формировании проекта долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.

Предложить свои идеи по развитию губернии может каждый житель региона на сайте областного минэкономразвития (https://economy.samregion.ru/programmy/strategy_programm/razrabotka-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-samarskoy-oblasti-na-period-do-2036-goda-/razraotka-proekta-str275/). Сбор предложений ведется до 15 сентября.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

