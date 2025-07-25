В селе Покровка Безенчукского района открыт новый детский лагерь

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24 июля 2025 года в селе Покровка Безенчукского района Самарской области открылся детский лагерь палаточного типа «Ярче». Проект получил поддержку министерства туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Лагерь «Ярче» – образовательно-туристический проект, рассчитанный на 48 детей и подростков от 7 до 14 лет, предлагает уникальную программу активного отдыха без гаджетов, включающую спортивные игры, творческие мастер-классы, образовательные мероприятия, туристические походы и традиционные вечерние костры с песнями под гитару.

Концепция лагеря «без гаджетов» способствует живому общению и всестороннему развитию детей, позволяя им по-настоящему отдохнуть от цифровой среды, познакомиться с основами водного туризма, экологии, истории и культуры Самарской области и раскрыть свой потенциал. Одним из ярких мероприятий станет прохождение водного туристического маршрута «Малая Жигулёвская кругосветка» по реке Чапаевке.

«Открытие детского лагеря «Ярче» – результат реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». Мы верим, что новый образовательный туристический проект станет отличным стартом для наших юных путешественников. Лагерь предлагает детям уникальную возможность погрузиться в природу, изучить историю региона и освоить основы активного отдыха», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Организаторы уверены, что пребывание в лагере «Ярче» оставит незабываемые впечатления и подарит ребятам новые знания и ценный опыт взаимодействия с окружающим миром.

Фото предоставлено министерством туризма Самарской области