В селе Борское сотрудники ДПС проводят тренировки по применению шипов для принудительной остановки транспорта

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Начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России "Борский" капитан полиции Сергей Тищенко совместно с личным составом ДПС проводит практические тренировки по применению шипов для принудительной остановки транспорта.

Средство остановки транспорта "Диана" представляет собой набор пластин, шарнирно соединенных между собой, с установленными на них шипами. Время приведения его в рабочее положение составляет не более 1 минуты. Данная процедура может применяться в ситуациях, когда водитель отказывается добровольно остановиться, то есть игнорирует требования сотрудников полиции.

Фото: пресс-служба ГАИ СО