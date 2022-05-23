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В Саратовской области стартовал всеармейский конкурс «Мастера артиллерийского огня-2022»

23 мая 2022 15:14
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В соревнованиях задействованы минометные расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани».

В Саратовской области на полигоне Широкий Карамыш стартовал всеармейский этап конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня - 2022».

На торжественной церемонии перед артиллеристами выступил главный судья соревнований полковник Денис Поспелов, он отметил, что победителям будет предоставлено право представить Вооружённые Силы России международном этапе конкурса.

В соревнованиях задействованы минометные расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани», представляющие Центральный военный округ и Михайловскую военную артиллерийскую академию. В ходе этапов военнослужащие на время поразят мишени, расположенные на дистанциях до 1500 метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе и в ночное время. Участники преодолеют трассу с препятствиями на Уралах-4320, посостязаются в стрельбе из миномета 2Б11, гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74, выполнят нормативы по обнаружению целей, корректировке огня и организации связи между расчетами.

В соревнованиях артиллеристов принимают участие 50 военнослужащих, задействовано около 15 единиц специальной военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

 

Фото:   пресс-служба ЦВО

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