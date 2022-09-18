В Санкт-Петербурге состоится награждение победителей премии «Народное признание»

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3-4 октября в Санкт-Петербурге пройдет X Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT», в рамках которого состоится награждение победителей премии «Народное признание».



Жители России могут принять участие в голосовании за лучший сервис, разработанный органами государственной власти для получения услуг.



В конкурсной программе представлен проект «Карта жителя Самарской области», направленный на повышение качества обслуживания жителей региона за счет создания удобного цифрового сервиса получения и оплаты услуг. Электронные карты применяются гражданами при оплате проезда на общественном транспорте, для участия в программах лояльности партнеров проекта, идентификации в медицинских учреждениях региона в качестве аналога полиса ОМС, а также для доступа к государственным электронным сервисам посредством интернет-портала и мобильного приложения.