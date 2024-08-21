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Традиционно август является самым востребованным у новобрачных из всех летних месяцев.В самую популярную дату 2024 года в Самарском регионе планируют заключить брак более 430 пар. Именно такое количество заявлений о заключении брака подано на 24.08.2024.



В 2024 году выпало немало красивых дат:



24.01.2024 в Самарской области зарегистрировали брак более 110 пар



24.02.2024 стала знаковой для 162 молодоженов



24.04.2024 в нашем регионе зарегистрировано 190 актов о заключении брака



24.05.2024 более 150 пар назвали друг друга мужем и женой



24.07.2024 – в губернии появилось 167 новых семей



Самарские новобрачные отдали предпочтение и другим датам этого лета, которые на сегодня - на втором и третьем месте по популярности выбора - 27.07.2024 в регионе зарегистрировано 238 актов о заключении брака, 20.07.2024 – 221.



Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 2024 год объявлен Годом семьи.



Вступить в брак в ГОД СЕМЬИ - очень знаково! Приглашаем всех желающих подать заявление о заключении брака на 2024 год, за месяц до желаемой даты, через Портал Госуслуги или на личном приеме в выбранном органе ЗАГС, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Самарской области.

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