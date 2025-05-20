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В Самаре изменят структуру ЕДДС

20 мая 2025 12:02
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В Самаре изменят структуру ЕДДС

С 1 июля 2025 года в Самаре будет увеличен штат Единой дежурно-диспетчерской службы (на её базе с 2016 года создан Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты).

Центр призван эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации и оптимизировать работу городских экстренных служб.

Кроме того, вся сеть подстанций скорой помощи объединяется в единую информационную систему. Это позволит с помощью спутниковой навигации отслеживать передвижение бригад и оперативно направлять ближайшую машину к пациенту.

Соответствующее постановление подписано главой Самары. Отныне функции координации, мониторинга и реагирования будут сосредоточены в одном учреждении. Это шаг в сторону централизации и повышения технологического уровня всей системы гражданской защиты.

Как отметил министр здравоохранения региона Андрей Орлов, цифровизация уже доказала свою эффективность в других субъектах России. Аналогичный подход внедряется и в системе гражданской защиты — для более точного распределения ресурсов, контроля над ситуацией и сокращения времени реагирования.

За прошлый год работы Единая дежурно-диспетчерская служба обработала более 325 тысяч обращений, пишет ГТРК-Самара. 

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