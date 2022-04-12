В СамГТУ открылась персональная выставка Марии Китаевой

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Ко Дню космонавтики в академии строительства и архитектуры Политеха начала работу персональная выставка доцента кафедры «Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство» Марии Китаевой. Семь картин, отличающихся по композиции, цвету и фактуре, объединены общей тематикой: на них изображены небесные объекты – Луна и планеты Солнечной системы.

Художественной основой всех картин послужили фотографии небесных тел, сделанные космическими спутниками. Шесть работ выполнены в темных тонах – планеты показаны на фоне глубокой черноты космоса. А на седьмой представлена Луна на светлом дневном небе.

– Пространство, очень маленькой частью которого мы являемся, не имеет границ и ограничений, – рассказывает Мария. – Для меня, как для художника, космос притягателен своей холодной, чистой, непредвзятой красотой. В этом пространстве нет искусственной и лишней сложности, которую создает человек. Есть гармония и простота, и это красиво. Каждая планета не только космическое тело, но и уникальный объект искусства. У каждой есть цвет, фактура и пластика поверхности. И мне интересно уловить эту уникальность, передать каждую черту и особенность.

Все желающие могут посетить выставку до конца апреля. Экспозиция расположена в 12 корпусе Политеха (ул. Молодогвардейская, 194/ ул. Ульяновская, 4), на восьмом этаже в рекреации возле кафедры «Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство».

Кстати, на основе художественных работ Марии Китаевой дизайнер объединенной редакции «Технополис Поволжья» Виктория Лисина подготовила красочные открытки и обои для рабочего стола компьютера и смартфона. Скачать их можно здесь, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: СамГТУ