В Самару привезут сотни комиксов, зинов и фотокниг от авторов со всей России

С 14 по 21 июня библиотека № 8 (Николая Панова, 30) станет основной площадкой фестиваля зинов и фотокниг «Жердёла» (16+). Фестиваль объединяет авторов, художников, фотографов и издателей, работающих с самиздатом, экспериментальными печатными изданиями и альтернативными форматами распространения искусства.

Более ста независимых авторов и творческих коллективов со всей страны представят зины, фотокниги, комиксы, книги художника и независимые журналы. Зрители смогут не только посмотреть, но и купить некоторые экземпляры.

В библиотеке пройдут лекции и мастер-классы. Участники смогут попробуют создать личные или коллективные малотиражные издания разными способами, напишут тексты через ассоциативные техники. Зрители увидят, как художники из разных городов России при помощи зинов исследуют память, город и повседневность.