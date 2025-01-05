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В Самару приехали три новых низкопольных трамвая "Витязь М"

5 января 2025 12:35
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В Самару приехали три новых низкопольных трамвая "Витязь М"

Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем телеграм-канале.

"В Самару приехали три новых трехсекционных трамвая «Витязь М». Это низкопольные вместительные вагоны, с системой транспортной безопасности, видеонаблюдением внутри салона, возможностью подзарядки мобильных устройств, широкими дверями и мягкими сиденьями. 

Вагоны полностью сделаны и собраны в России, что, как я уже говорил, значительно облегчит обслуживание и обучение сотрудников. Предварительную обкатку «Витязи» уже прошли, теперь должны пройти ее уже в Самаре, в наших условиях и на нашей инфраструктуре. 

Хочу подчеркнуть, что это только начало. В течение 2025 и 2026 годов планируем выпустить на линию более 70 современных низкопольных трамваев «Львенок». Таким образом, подвижной состав трамваев будет обновлен более чем наполовину, и это позволит ликвидировать проблему поломок и невыхода вагонов на линию".

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

Теги: Городской транспорт

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