В Самару приехали три новых низкопольных трамвая "Витязь М"

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Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем телеграм-канале.

"В Самару приехали три новых трехсекционных трамвая «Витязь М». Это низкопольные вместительные вагоны, с системой транспортной безопасности, видеонаблюдением внутри салона, возможностью подзарядки мобильных устройств, широкими дверями и мягкими сиденьями.

Вагоны полностью сделаны и собраны в России, что, как я уже говорил, значительно облегчит обслуживание и обучение сотрудников. Предварительную обкатку «Витязи» уже прошли, теперь должны пройти ее уже в Самаре, в наших условиях и на нашей инфраструктуре.

Хочу подчеркнуть, что это только начало. В течение 2025 и 2026 годов планируем выпустить на линию более 70 современных низкопольных трамваев «Львенок». Таким образом, подвижной состав трамваев будет обновлен более чем наполовину, и это позволит ликвидировать проблему поломок и невыхода вагонов на линию".

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова