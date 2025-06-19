В Самарскую область прибудет ковчег с мощами Святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского

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29 – 30 июня 2025 года в Софийском соборе Самары будет находиться ковчег с мощами Святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, из Донского монастыря. В этом году отмечается 100-летие со дня его блаженной кончины, и во всех епархиях Русской Православной Церкви проводится мероприятия в память о нем.

Начало Крестного хода с мощами Святителя Тихона по епархиям Русской Православной Церкви благословил Святейший Патриарх Кирилл.

Святыня посетит не менее 90 крупных городов России и Белоруссии. В Самарскую область святыня прибудет из Ульяновска и далее будет доставлена в Саратов.

В Самаре ковчег с мощами Святителя Тихона будет находиться в Софийском соборе (ул. Соколова, 1«А»). Поклониться святыне можно будет:

29 июня с 9.00 до 20.00,

30 июня с 8.00 до 18.30,

молебны с акафистом в 12.00 и в 15.00.

Принесение мощей во всех городах сопровождается торжественными мероприятиями. В Самаре 29 июня в 13.00 в зале торжественных собраний Софийского собора состоится концертная программа «Хранитель Церкви Русской». Она подготовлена при содействии Самарской епархии Русской Православной Церкви и Правительства Самарской области. Вход свободный.

Организатором проведения принесения ковчега с мощами святителя Тихона выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и благотворительного фонда «Царьград».