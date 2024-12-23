В Самарском Доме офицеров состоялся областной офицерско-кадетский бал «Вместе мы сила»

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20 декабря в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова состоялся областной офицерско-кадетский бал «Вместе мы сила». В рамках бала прошла презентация патриотического сборника стихотворений, рассказов и эссе «Памятью одной связаны».

В мероприятии участвовали 150 человек - воспитанники 11 кадетских учреждений Самарской области, военно-патриотических клубов, дети участников СВО, «Волонтеры Победы», ветераны Министерства обороны, представители общественных организаций региона.

Бал организовал фонд социального развития «Надежда» при поддержке Министерства культуры Самарской области. Партнеры проекта – региональное отделение «Российского военно-исторического общества», Дом офицеров Самарского гарнизона.

Реконструкторы из военно-исторических клубов «Дежурная часть» Тольятти, «Семья Михайловых» и «Первый солдат» Ульяновска представили интерактивную выставку по истории вооруженных сил с 1930-х по 1990-е гг. XX века с демонстрацией формы, снаряжения, уникальных фото и документов. Участники могли в игровой форме получить пропуск на режимный объект времен Великой Отечественной войны, пройти дактилоскопирование, поучаствовать в мини-викторине.

Благодаря оркестру Самарского университета под руководством Егора Нунгейзера в этот вечер в зале звучала живая музыка.

Со словами приветствия к присутствующим обратились вице-президент фонда «Надежда» Иван Рожнов, руководитель самарского филиала фонда Наталья Дилигенская, исполнительный директор регионального отделения «Российского военно-исторического общества» Инна Жичкина, председатель Совета Самарского отделения Всероссийской организации ветеранов БОЕВОЕ БРАТСТВО», ветеран боевых действий, кавалер ордена Красной Звезды Владимир Репринцев, генерал майор-запаса, член организации «Союз генералов Самары, бывший военком Самарской области Сергей Кужилин.

«Подобными офицерско-кадетскими балами мы продолжаем традиции, заложенные основателем фонда «Надежда» Владимиром Михайловичем Смирновым. Бал стал ярким итогом проектов, которые фонд реализовывал в 2024 году. Это культурно-исторические форумы «Дни Самарской культуры», проведенные весной в Санкт-Петербурге и осенью в Самаре, интеллектуальный турнир «Памятью одной связаны», всероссийский конкурс эссе «Дети блокадного Ленинграда и военного Куйбышева», областной конкурс «Памятью одной связаны» с последующим изданием одноименного сборника, который мы распространим по библиотекам Самарской области»., - рассказал руководитель фонда «Надежда» Денис Домарев.

Основные цели мероприятия - патриотическое воспитание молодежи Самарской области и возрождение российских историко-культурных традиций.

Фото: фонд социального развития «Надежда»