В Самарском техникуме промышленных технологий состоялся Урок мужества

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В рамках плана военно-патриотической работы и предмета «Основы безопасности жизнедеятельности, с целью повышения значимости престижа военной службы, подготовки молодёжи к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации, 1 ноября 2022 года в ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий» для обучающихся 2-го курса (группы 219, классный руководитель Родионов Е.Ю. и группы МЭ-2, классный руководитель Юнусова Л.Н.) был организован Урок Мужества «Есть такая профессия – Родину защищать…».

Урок состоялся совместно с региональной общественной Самарской организацией "Союз ветеранов десантников и подразделений специального назначения" в лице председателя Карпова Андрея Александровича и его помощника Филоненко Алексея Николаевича.

Они побеседовали с ребятами о мужестве, долге, чести, ответственности, нравственности, поговорили и рассказали о том, что быть патриотом – это долг каждого гражданина своей страны.

Встреча была очень интересной, гости ответили на вопросы ребят о службе по призыву и по контракту, о том, как подготовиться к несению военной службы, о размещении и быте военнослужащих. В рамках Урока Мужества была и практическая часть, это порядок разборки и сборки автомата, правила стрельбы, порядок прицеливания, осмотр макетов оружия. Урок Мужества оказал положительное влияние на формирование положительного имиджа Вооружённых Сил Российской Федерации, повышения престижа военной службы и доверительного отношения к ней.

Участники и организаторы выразили огромную благодарность Региональной общественной Самарской организации "Союз ветеранов десантников и подразделений специального назначения" и лично Карпову Андрею Александровичу и Филоненко Алексею Николаевичу за вклад в патриотическое воспитание обучающихся, развитие у них активной гражданской позиции, чувства сопричастности к великой истории России!