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В самарском Сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир

28 июля 2025 09:59
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В самарском Сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир

2 августа (суббота) в 14.00 в Сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир (12+). Мероприятие организовано совместно с основателем самарского шахматного клуба Василием Ремизовым.
Рязанов увлекался шахматами и часто засиживался за партией вместе со своим другом и соавтором сценариев Эмилем Брагинским. Эльдар Александрович снял документальный фильм «На первенство мира по шахматам» (1951, 12+) о матче между гроссмейстерами Михаилом Ботвинником и Давидом Бронштейном, а также использовал этот вид спорта в художественных фильмах. Например, управдом Семен Петрович из киноленты «Девушка без адреса» (1957, 12+) был заядлым шахматистом. А мама Деточкина в «Берегись автомобиля» (1966, 12+) жалуется сыну: «В Москве завершился шахматный турнир. Выиграл Корчной, а я болела за Таля. Он отстал на пол-очка».
Шахматный турнир организован в рамках выставки «Будь готов!», которая работает в Сквере Эльдара Рязанова. Экспозиция рассказывает о жизни пионеров накануне и во время войны. В 1930-х во Дворцах пионеров и детско-юношеских школах стали активно открываться шахматные секции.
Посетители смогут сыграть в старинную игру, а также прочитать на выставке, как и почему шахматы стали не просто специализированной секцией, а привычным досугом советских детей.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cO42jq

Теги: Мероприятия

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