В самарском Росреестре рассказали, на что влияет деятельность кадастровых инженеров

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На территории Российской Федерации в настоящее время реализуется государственная программа «Национальная система пространственных данных», утвержденная Постановлением Правительства РФ №2148 от 01.12.2021. Ее задача - создать Единую электронную картографическую основу и Федеральный портал пространственных данных. Достижение целевых показателей этой программы обеспечит доступность сведений об объектах недвижимости для граждан, бизнеса и органов власти, что, в свою очередь, обеспечит условия поступательного развития государства.

Согласно экспертным оценкам, эффективное выполнение задач госпрограммы невозможно без деятельности кадастровых инженеров, а именно - наполнения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) полными и достоверными сведениями об объектах капитального строительства, земельных участках. По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области в настоящее время на территории нашего региона осуществляют свою профессиональную деятельность более 500 кадастровых инженеров. Их деятельность включает подготовку документов, содержащих сведения, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета недвижимости. Ежегодно по результатам работы кадастровых инженеров в ЕГРН вносятся и обновляются сведения в отношении порядка 30 тысяч объектов недвижимости.

Экспертами установлено, что некоторые из представленных в орган государственной регистрации межевых и технических планов содержат неполные либо недостоверные сведения. В частности, органы государственной регистрации выявляют факты недобросовестных действий - внесение отдельными кадастровыми инженерами недостоверных сведений при подготовке межевых (технических) планов (актов) на объекты недвижимости. Чтобы исключить нарушение прав и интересов граждан и организаций из-за недобросовестной деятельности кадастровых инженеров, самарское Управление Росреестра взаимодействует с Прокуратурой Самарской области и правоохранительными органами, информирует их об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ («Внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, акт обследования»). При наличии оснований, правоохранительные органы проводят мероприятия для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

«В целях повышения эффективности реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» Управлением Росреестра по Самарской области регулярно проводятся круглые столы с кадастровыми инженерами, - говорит начальник отдела правового обеспечения самарского Росреестра Андрей Михайлович Панфилов. – На этих мероприятиях вместе с кадастровыми инженерами мы обсуждаем актуальные проблемы, отвечаем на их вопросы и позиционируем самые передовые практики кадастровой деятельности в Российской Федерации и ее субъектах. Делимся с кадастровыми инженерами опытом по использованию инновационных технологий и программ для наполнения Единого государственного реестра недвижимости полными и достоверными сведениями об объектах недвижимости».