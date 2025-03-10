В самарском Росреестре прошла выставка «Женщины – герои»

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В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня в самарском Росреестре прошла фотовыставка «Женщины – герои на войне».

Выставка рассказывает о женщинах, совершивших и совершающих сегодня героические подвиги во имя мира, о женщинах, внесших свой колоссальный вклад в победу.

Русско-японская, Первая мировая, Гражданская, Великая Отечественная, Специальная военная операция – во все эти годы бок о бок с мужчинами воевали и воюют женщины – дочери, сестры, жены и матери.

Каждый взгляд героинь фотовыставки несет в себе невероятную силу воли, пройденные испытания во имя свободы и независимости.