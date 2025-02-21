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В Самарском регионе с 21 по 23 февраля пройдут профилактические рейды Госавтоинспекции

21 февраля 2025 12:45
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В Самарском регионе с 21 по 23 февраля пройдут профилактические рейды Госавтоинспекции

В период с 21 по 23 февраля сотрудники ГАИ перейдут на усиленный режим несения службы.

С приближением выходных дней сотрудники полиции традиционно выходят на усиленный режим несения службы. В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 21 по 23 февраля текущего года, сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения.

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей, склонных к «нетрезвым» поездкам всерьез задуматься над своими поступками! Статья 12.8 КоАП РФ – одна из самых жестких в законодательстве и предусматривает лишение прав на срок 1,5 – 2 года вместе со штрафом 30000 рублей.
Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.

 

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