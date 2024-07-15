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В Самарском регионе проведены масштабные работы по исправлению реестровых ошибок

15 июля 2024 12:02
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В Самарском регионе проведены масштабные работы по исправлению реестровых ошибок

Почти 10 000 реестровых ошибок исправлено в Самарской области за первую половину 2024 года в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» самарским Росреестром совместно с филиалом ППК «Роскадастр» по Самарской области.

Из них в отношении более 3 800 объектов границы установлены впервые, т.е. до этого в ЕГРН отсутствовали их координаты, что не позволяло увидеть границы данных объектов на публичной кадастровой карте.

В отношении более 6 100 земельных участков в ЕГРН были исправлены сведения о ранее внесенных границах. Такие границы были установлены с ошибками, что приводило к пересечениям, чересполосицам и иным несоответствиям.     

 «Активная командная работа Управления и Филиала дает свои результаты. Для сравнения, за первую половину 2023 года было исправлено 2 852 реестровые ошибки, в этом году за аналогичный период – уже почти 10 000. Также специалистами освоено новое направление в данной работе – это установление границ объектов, у которых границы в ЕГРН отсутствовали. В отношении них гражданам нет необходимости обращаться к кадастровому инженеру для проведения работ по межеванию, соответственно, не нужно тратить средства на подготовку документов. Однако, если правообладатель обнаружил несоответствие после исправления реестровой ошибки, то он также может обратиться к кадастровому инженеру для уточнения границ своего объекта», - комментирует ситуацию заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Владислав Ершов.

На подготовку документов о межевании в отношении обозначенных почти 10 000 объектов правообладатели могли бы потратить как минимум порядка 100 миллионов рублей. Однако, данная работа проведена за счет государства без привлечения средств правообладателей. Результатом стало появление на публичной кадастровой карте границ более 3800 объектов, и устранение пересечений и иных несоответствий в отношении более 6 100 земельных участков.

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