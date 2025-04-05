В Самарском регионе полицейские проводят встречи с населением в рамках акции «Школа безопасности для пенсионеров»

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В ходе беседы сотрудники органов внутренних дел рассказали о наиболее распространенных видах и схемах обмана, уделив особое внимание телефонному мошенничеству.

В Самарской области при содействии общественников проходит акция «Школа безопасности для пенсионеров», направленная на повышение уровня правовой грамотности населения.

На днях, сотрудники дежурной части О МВД России по г.Жигулёвску провели для граждан пенсионного возраста разъяснительные беседы. Полицейские рассказали гражданам о том, как уберечься от различных видов контактного и телефонного мошенничества. Сотрудники органов внутренних дел привели конкретные примеры, в которых пенсионеры лишились своих сбережений.

Организаторы акции напомнили, что злоумышленники сообщают о проводимых рекламных акциях, присылают сообщения о блокировке банковских карт, а самые беспринципные играют на эмоциях пенсионеров – обращаются якобы от лица детей и внуков за материальной помощью.

Граждане поблагодарили полицейских за проводимую ими важную работу, которая призвана обезопасить людей от действий злоумышленников.