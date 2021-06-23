В Самарском районе, за весь период действия режима повышенной готовности, объекты потребрынка промониторили более 10 000 раз

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Пока риск заболевания коронавирусной инфекцией остается высоким, в Самаре на усиленном контроле властей действующие ограничения.

За весь период действия режима повышенной готовности, проверяющие бригады в Самарском районе посетили объекты потребительского рынка более 10 000 раз. Всего в районе работает 579 объектов потребительского рынка, из них 121 объект общественного питания. В 2020 году сотрудниками составлено более 200 материалов по выявленным нарушениям, порядка 80 материалов уже в текущем году.

«Ежедневно мы мониторим до 20 объектов. Обращаем внимание на соблюдение масочного режима, социального дистанцирования, проверяем журналы учета измерения температуры сотрудников и проведения дезинфекции, обращаем внимание на наличие рециркуляторов для обеззараживания воздуха. В зависимости от вида выявленного нарушения, информация направляется в Управление гражданской защиты Самары или Роспотребнадзор», - рассказала начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Администрации Самарского внутригородского района Самары Светлана Куклева.

В ходе мониторинга, прошедшего 23 июня, нарушений среди представителей торгового бизнеса и объектов общепита не выявлено. Предприниматели ответственно относятся к введенным мерам безопасности.

«С наступлением лета многие посетители норовят снять маску в магазинах, но мы напоминаем им, что этот простой атрибут поможет сохранить их здоровье и здоровье окружающих. Эпидемиологическая ситуация непростая сейчас, поэтому не время расслабляться», - поделилась руководитель сувенирной сети Ирина Светлакова.

Одной из мер, которая поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции в регионе, является массовая вакцинация. Администрация Самарского района, работая в данном направлении, разработала ноу-хау для объектов потребительского рынка.

«Мы создали специальную наклейку для предприятий, сотрудники которых вакцинированы на 100%. Наклейка на входной группе помещения предприятия станет свидетельством безопасности этого места для посетителей», - прокомментировал Глава Самарского внутригородского района Самары Роман Радюков.

Напомним, что самарцы могут вакцинироваться, записавшись через портал «Госуслуги», по «горячей линии», позвонив на номер 122 или по телефону регистратуры выбранного медицинского учреждения, а также при личном посещении. Прививку делают бесплатно, вакцинация осуществляется в добровольном порядке.

Фото: администрация Самары