В самарском парке Металлургов в Самаре вновь заработал прокат лодок и катамаранов

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Вот и наступили жаркие денёчки, отличный повод держаться поближе к водоёмам и фонтанам.

А в парке Металлургов у нас два в одном - красивое озеро и фонтан Царевна-лебедь. И главное, можно не только любоваться, но и плавать или, как говорят моряки, ходить на лодках. А тех, кому нужен драйв, ждут катамараны! Спокойствие и умиротворение или скорость и драйв - выбирайте сами. В любом случае, много воды и много свежести в жаркий день вам обеспечено!

Прокат лодок и катамаранов работает ежедневно с 10:00 до 22:00, будьте внимательны, перерывы с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30. В будни стоимость 30 минут катания стоит 250 р. и 200 р. для социальных групп, в выходные - 350 р. и 300 р. соответственно, сообщает в скоей группе МАУ "Парки Самары"..