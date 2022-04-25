Я нашел ошибку
Главные новости:
В честь Дня Победы жителям губернии раздадут более 50 000 Георгиевских ленточек.
В Самарской области стартует Международная акция «Георгиевская ленточка»
Соревнования по плаванию среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности проводились в бассейне спорткомплекса Самарского университета.
Сборная УФСИН СО заняла призовое место в Чемпионате по плаванию
Доля выпускников, уехавших для поступления в вузы других регионов, в 2021 году стала минимальной за последние пять лет.
Более 12 тысяч выпускников региона, поступивших в самарские вузы и колледжи, получили губернаторские выплаты по 10 тысяч рублей
При этом Самарская область имеет в округе самый низкий уровень неформальной занятости, который за прошлый год составил 16,8% от общей численности занятого населения.
Самарская область по приросту высокопроизводительных рабочих мест занимает первое место в ПФО
25 апреля празднуется Всемирный день пингвина.
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
По информации службы, задержанные дают признательные показания.
ФСБ России задержала группу неонацистов, готовивших убийство Владимира Соловьева
Даты мероприятий.
Во время Всероссийских спортивных мероприятий по велоспорту в Самарской области будет ограничено движение транспорта
Требование о ношении масок пока не отменено, несмотря на некоторое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Использование масок во время поездок в общественном транспорте Самары  по-прежнему актуально
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.5
-1.5
EUR 80.02
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
Сегодня в Самаре официально открылся новый велосезон
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина

25 апреля 2022 16:57
105
25 апреля празднуется Всемирный день пингвина.

25 апреля празднуется Всемирный день пингвина — экологический праздник, образованный с целью поднятия проблем популяции этих необычных и милых птиц. В прошедшие выходные в Самарском океанариуме состоялись лекции, экскурсии и викторины, посвященные одному из видов — пингвинам Гумбольдта. 

Мировая популяция пингвинов Гумбольдта в естественной среде насчитывает всего 12 000 особей. В самарском океанариуме живет четыре представителя этого редкого вида, занесенного в Красную книгу. Очень контактные и игривые птицы, впечатляющие своей грациозностью под водой и умиляющие своей фирменной походкой на суше. 

В России пингвины Гумбольдта предствалены лишь в нескольких океанариумах. Наши пингвины были рождены в апреле 2019 года в Германии, в зоопарке города Коттбус и приехали в Самару в начале 2020 года.

Дата Всемирного дня пингвина была выбрана неслучайно: каждый год весной пингвины мигрируют, чтобы обзавестись потомством. Праздник поддерживают многие природоохранные организации, в том числе «Гринпис».

Название — пингвин Гумбольдта птица получила в честь известного немецкого географа и путешественника Александра Гумбольдта начала 19 века. Высота 65–70 см, вес 4,5 — 5 кг. Отличительные признаки: белая полоса на голове, розовое основание клюва, черная полоса на боку. Под водой они могут развивать скорость до 36 км/ч.
Для пингвинов необходимы специальные условия, требующие не только наличия специального бассейна, но и системы климат-контроль. Температура воздуха в пингвинариуме не выше 18-20°С, температура воды в бассейне 10-15°С. Питаются пингвины преимущественно стайной рыбой. Линяют раз в год живут в среднем до 30 лет и более. 

Вид достаточно уязвимый, так как мощная фаза течения Эль Ниньо в 1982—1983 годах препятствовала поднятию холодных вод из глубин океана, богатых кислородом, что привело к гибели рыбы и потере 65% популяции пингвина Гумбольдта. В неволе они доживают до 30 лет и более, а в дикой природе продолжительность жизни, как это не печально вдвое меньше.  

 

Фото:   пресс-служба Самарского океанариума

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
25 апреля 2022, 15:09
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
26 апреля 2022 года. Общество
146
Свыше 500 поклонников здорового образа жизни собрались на площади Славы, чтобы принять участие в традиционном массовом велопробеге.
23 апреля 2022, 22:10
Сегодня в Самаре официально открылся новый велосезон
Свыше 500 поклонников здорового образа жизни собрались на площади Славы, чтобы принять участие в традиционном массовом велопробеге. Спорт
910
Приводили в порядок дворовые территории во всех районах города. 
23 апреля 2022, 14:29
В Самаре во всех районах города прошел заключительный Общегородской субботник
Приводили в порядок дворовые территории во всех районах города.  Общество
841
  • Консультант плюс
В центре внимания
Доля выпускников, уехавших для поступления в вузы других регионов, в 2021 году стала минимальной за последние пять лет.
25 апреля 2022  17:22
Более 12 тысяч выпускников региона, поступивших в самарские вузы и колледжи, получили губернаторские выплаты по 10 тысяч рублей
94
Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь
25 апреля 2022  10:52
Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь
282
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
24 апреля 2022  14:40
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
631
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с православной Пасхой
24 апреля 2022  13:03
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с православной Пасхой
575
Глава региона поблагодарил неравнодушных земляков за инициативность.
23 апреля 2022  16:25
Дмитрий Азаров поблагодарил участников общегородского субботника
869
Весь список