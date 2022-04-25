В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина

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25 апреля празднуется Всемирный день пингвина — экологический праздник, образованный с целью поднятия проблем популяции этих необычных и милых птиц. В прошедшие выходные в Самарском океанариуме состоялись лекции, экскурсии и викторины, посвященные одному из видов — пингвинам Гумбольдта.

Мировая популяция пингвинов Гумбольдта в естественной среде насчитывает всего 12 000 особей. В самарском океанариуме живет четыре представителя этого редкого вида, занесенного в Красную книгу. Очень контактные и игривые птицы, впечатляющие своей грациозностью под водой и умиляющие своей фирменной походкой на суше.

В России пингвины Гумбольдта предствалены лишь в нескольких океанариумах. Наши пингвины были рождены в апреле 2019 года в Германии, в зоопарке города Коттбус и приехали в Самару в начале 2020 года.

Дата Всемирного дня пингвина была выбрана неслучайно: каждый год весной пингвины мигрируют, чтобы обзавестись потомством. Праздник поддерживают многие природоохранные организации, в том числе «Гринпис».



Название — пингвин Гумбольдта птица получила в честь известного немецкого географа и путешественника Александра Гумбольдта начала 19 века. Высота 65–70 см, вес 4,5 — 5 кг. Отличительные признаки: белая полоса на голове, розовое основание клюва, черная полоса на боку. Под водой они могут развивать скорость до 36 км/ч.

Для пингвинов необходимы специальные условия, требующие не только наличия специального бассейна, но и системы климат-контроль. Температура воздуха в пингвинариуме не выше 18-20°С, температура воды в бассейне 10-15°С. Питаются пингвины преимущественно стайной рыбой. Линяют раз в год живут в среднем до 30 лет и более.

Вид достаточно уязвимый, так как мощная фаза течения Эль Ниньо в 1982—1983 годах препятствовала поднятию холодных вод из глубин океана, богатых кислородом, что привело к гибели рыбы и потере 65% популяции пингвина Гумбольдта. В неволе они доживают до 30 лет и более, а в дикой природе продолжительность жизни, как это не печально вдвое меньше.

Фото: пресс-служба Самарского океанариума