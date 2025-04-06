В самарском налоговом ведомстве прошло заседание Общественного совета при УФНС России по Самарской области

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В конференц-зале Управления состоялось очередное заседание Общественного совета при УФНС России по Самарской области под председательством Александра Бахмурова. В работе Общественного совета приняли участие руководитель регионального налогового ведомства Кирилл Князев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко, а также заместитель руководителя Управления Дмитрий Станотин, начальник отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений и безопасности Роман Орешенков.

Круг обсуждаемых тем: основные показатели деятельности налоговых органов Самарской области в 2024 году, мероприятия по профилактике коррупционных и иных правонарушений в налоговых органах, реализация в самарских школах проекта ФНС России «Налоговый класс».

Открывая заседание, председатель Общественного совета при УФНС России по Самарской области Александр Бахмуров поблагодарил коллектив налоговой службы за профессиональный уровень проведения патриотического фестиваля «Славу мы храним», прошедшего на сцене концертного зала ОДО, за возможность прочувствовать силу единения разных поколений в сохранении памяти о Великой Победе. Он также напомнил, что в феврале Общественный совет объявил о проведении ежегодного конкурса рисунков «80 лет Великой Победе». За это время о своем участии уже заявили 125 детей и внуков сотрудников налоговых органов. Коллегиально членами Общественного совета принято решение продлить сроки проведения конкурса рисунков до 20 апреля 2025 года и продолжить традицию организации передвижных выставок детских рисунков в налоговых инспекциях.

В своем выступлении руководитель Управления Кирилл Князев акцентировал внимание общественников на основных показателях деятельности налоговых органов в 2024 году и положительной динамике налоговых поступлений от самарского региона в государственную казну.

«Установленные бюджетные параметры исполнены в 2024 году в полном объеме. За 12 месяцев 2024 года в консолидированный бюджет РФ поступило более 1,6 трлн рублей, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года, и почти на 10% общероссийский уровень, - подчеркнул руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев. - Положительная динамика поступлений обеспечена как в федеральный бюджет, так и в консолидированный бюджет Самарской области».

Отдельно остановились и на такой проблематике как динамика и структура задолженности, в том числе в региональный бюджет. «Несмотря на снижение задолженности в консолидированный бюджет области по итогам 2024 года на 0,6 млрд рублей, сумма задолженности в региональный бюджет остается значительной и составляет 13,8 млрд рублей. Доля должников к общему количеству налогоплательщиков составляет 19%, большая часть из которых – физические лица, - отметил Кирилл Князев. - Необходимы решения, которые изменят отношение к обязанности по уплате налогов. Одним из таких решений нами предложена законодательная инициатива о введении в качестве условия при получении мер поддержки - отсутствие задолженности по налогам».

Обсуждая итоги работы налоговых органов Самарской области за 2024 год, члены Общественного совета высоко оценили результаты деятельности налоговой службы по всем основным направлениям, в том числе и по законодательным инициативам, направленным на снижение совокупной задолженности в бюджетную систему.

Активная дискуссия развернулась по вопросу открытия в Самарской области налогового класса. В своем выступлении заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Дмитрий Станотин рассказал, что самарский регион включился в федеральный проект ФНС России «Налоговый класс», получив поддержку со стороны областного Министерства образования. На сегодняшний день уже определено несколько общеобразовательных школ, на площадках которых до мая пройдут организационные мероприятия и встречи с родителями и детьми. В свою очередь члены Общественного совета – проректор Самарского университета им. Королева Виктория Болгова и представитель регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Лариса Ермоленко предложили методическую поддержку в части разработки конкурсных заданий для программы налоговых классов и включению результатов обучения в перечень индивидуальных достижений при поступлении в университеты.

Об установлении эффективной обратной связи с налогоплательщиками и своевременное реагирование на запросы рассказала представитель Самарского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Татьяна Коваленко. Отвечая на ее вопрос о возможности предоставления рассрочки/отсрочки по уплате налогов, руководитель Управления Кирилл Князев подчеркнул, что «данный механизм является одной из мер поддержки налогоплательщиков, которые столкнулись с финансовыми трудностями, и имеет заявительный характер. Отсрочка - это перенос срока уплаты налогов, а рассрочка - разделение налога на несколько частей, которые предстоит оплатить постепенно. Отсрочка может быть предоставлена сроком до 1 года, а рассрочка – до 3 лет».

На заседании были также рассмотрены вопросы, связанные с противодействием коррупции. Вопросы профилактики и противодействия коррупции в налоговых органах находятся на особом контроле руководства Управления. «В основе профилактической работы заложены принципы системности, работаем на предупреждение коррупционных проявлений работников налоговых органов», - рассказал в своем выступлении начальник отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений и безопасности УФНС России по Самарской области Роман Орешенков.

Подводя итоги заседания, члены Общественного совета отметили необходимость дальнейшего взаимодействия, в том числе и по образовательным проектам налоговой службы, участия в мероприятиях с жителями региона с целью мониторинга мнений налогоплательщиков о деятельности налогового ведомства.

Обратиться в Общественный совет при УФНС России по Самарской области с вопросом, заявлением, предложением можно с помощью электронного сервиса на сайте ФНС России «Обратиться в общественный совет УФНС России по региону», указав в сообщении адресата, контакты и суть вопроса.

Фото предоставлено УФНС России по Самарской области