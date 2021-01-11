В Самарском музее им. П.В. Алабина откроется выставка«Высочайше повелено: образовать губернию»

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13 января 2021 года в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина откроется выставка «Высочайше повелено: образовать губернию» к 170-летию Самарской губернии.

Выставка знакомит посетителей с важнейшим событием в истории края – образованием Самарской губернии. Основу составят уникальные архивные документы. Среди них указ императора Николая I об образовании Самарской губернии, текст присяги для чиновников администрации, а также отчет первого самарского гражданского губернатора за 1851 год. Несомненный интерес представляют документы о деятельности губернских учреждений и Самарской епархии.

Дополнят выставку подлинные музейные предметы, отражающие быт уездного и губернского города, многонациональный и конфессиональный состав населения. Впервые будут показаны женский русский сарафанный комплекс, вышитый стихарь дьякона, крестильный набор для младенца, дароносица.

Посетителям будет демонстрироваться документальный фильм Аллы Мироновой «Рождение губернии» и электронная энциклопедия «Губернаторы».

Выставка проводится Центральным государственным архивом Самарской области совместно с Самарским областным историко-краеведческим музеем им. П.В. Алабина и открывает череду мероприятий, посвященных юбилею нашей губернии.

Работа выставки продлится до 13 февраля 2021 года. Вход свободный, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО