В самарском КРЦ "Звезда" пройдет фестиваль авторской песни «Зимний Грушинский – 2025»

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22 февраля в культурно-развлекательном центре «Звезда» пройдет фестиваль авторской песни «Зимний Грушинский – 2025». Уже больше 50 лет он проходит на самарской земле в преддверии летнего Грушинского и является знаковым событием для культурной жизни города. (0+)



В рамках фестиваля запланированы 2 больших гала-концерта, в которых прозвучат любимые песни бардов в исполнении Тимура Ведерникова, Анатолия Киреева, Грушинское трио, Галины Хомчик, Натальи Кучер, Николая Гринько, Ирины и Андрея Колесниковых, Екатерины Котёночкиной, «Дефекты Речи» (Марии Булат и Юрия Ельского), Дмитрия Бикчентаева. Песни в концертах повторяться не будут, поэтому организаторы приглашают посетить оба. Начало в 16.00 и 19.30.

Грушинский фестиваль возник в память о простом советском парне Валерии Грушине, который героически погиб во время туристского похода, спасая тонущих детей. Спустя год после этого трагического события в 1968 году его друзья и знакомые собрались в Жигулях, в «Каменной чаще», и провели небольшой фестиваль. На нём присутствовало около 600 человек. Позже фестиваль получил большую популярность в масштабах всей страны.



Подробнее о фестивале можно узнать на сайте grushinfestival.ru.

Фото: администрация Самары