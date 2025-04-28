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В Самарском клубе «Вдохновение» проходят лектории для людей «серебряного возраста»

28 апреля 2025 19:04
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В летнее время популярностью среди ветеранов клуба «Вдохновение» пользуется проект «Вместе весело шагать».

Члены клуба «Вдохновение» самарского Дворца ветеранов приняли участие в очередном лектории «Понемногу о многом». В этот раз его автор и преподаватель - «серебряный» волонтер Ольга Карпилова – познакомила посетителей с деятельностью советского журналиста, писателя и путешественника Василия Пескова. 

«Жителям Самары «серебряного возраста», которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе, особенно важно общаться с другими людьми, находить друзей, единомышленников и развивать свои интересы. Для этого создан Дворец ветеранов и его клуб «Вдохновение», который объединяет в частности людей старшего поколения, живущих в поселках Управленческий, Красная Глинка и Мехзавод. Особенно важно отметить, что и наставниками выступают ровесники членов клуба: они, что называется, говорят с ними на одном языке и могут доступно объяснить материал», - отметила руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ирина Гриднева. 

Также в клубе «Вдохновение», который расположен в Красноглинском районе Самары, работает пять объединений – песенные ансамбли «Камертон» и «Околица», объединение «Арт-проект», где собираются мастерицы-рукодельницы, студия изобразительного творчества «Перспектива» и группа «Здоровье». 

«В целом на бесплатные занятия в нашем клубе приходят около ста человек, и лектории – в числе популярных направлений, - отметила руководитель клуба «Вдохновение» Лилия Конькова. – Также ветераны изучают песенное творчество и поэзию, исполняют народные и патриотические песни, рисуют и организуют выставки своих работ. Рукодельницы сначала создавали украшения для дома, а затем присоединились к волонтерскому отряду «Волжское серебро», который вяжет шерстяные носки для военнослужащих».

В летнее время популярностью среди ветеранов клуба «Вдохновение» пользуется проект «Вместе весело шагать». Уже четыре  года в рамках него проводятся творческие мастер-классы, познавательные мероприятия и патриотические занятия. В июне гостями проекта станут учащиеся школ Красноглинского района –  воспитанники пришкольных лагерей.

Присоединиться к клубу «Вдохновение» и найти себе хобби по вкусу можно по адресу: пос. Управленческий, улица Крайняя, 7. Узнать обо всех мероприятиях и работе объединений можно по телефону 8(846) 950-03-24.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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