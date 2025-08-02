В самарском кинотеатре «Художественный» продолжается показ видеоверсий спектаклей лучших театров мира

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2 августа в 17.00 – видеоверсия комического мюзикла «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» (Россия, 2025, 103 минуты, предварительно, 12+). Самое хулиганское прочтение классического детектива о собаке Баскервилей.



9 августа в 17.00 – видеоверсия концерта «Асмик Григорян: Гала-концерт в летнюю ночь» (Австрия, 2023, 89 мин., 12+). Постановка: Grafenegg Festival. Языки немецкий, чешский, французский, итальянский, русские субтитры. Асмик Григорян, Эрик Катлер и Готье Капюсон – в грандиозном гала-концерте в день летнего солнцестояния.



16 августа в 17.00 – видеоверсия спектакля «Собачье сердце» (Россия, 2025, 140 мин., 12+). Постановка: МТЮЗ. Смешное и трагическое превращение Шарика в человека от театрального экспериментатора Антона Фёдорова.



23 августа в 17.00 – экранизация оперы «Дзеффирелли: Богема» (Италия, Германия (ФРГ), 1965, 104 мин, 12+). Язык итальянский, русские субтитры. Романтическая история о парижских студентах, дружбе и любви в первом оперном киношедевре Франко Дзеффирелли.



В рубрике «Арт-лекторий»:

30 августа в 17.00 – в рубрике «Арт-лекторий» документальный фильм «Роберт Ирвин: Искусство света и пространства» (США, 2022, биография, искусство, 94 мин., 16+). Язык английский, русский закадровый перевод. Пионер лэнд-арта делает свет и пространство главными героями своих завораживающих инсталляций.

Фото: минкульт СО