В самарском Историческом парке прошло обновление экспозиции «Романовы»

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С конца марта в Историческим парке прошло обновление экспозиции «Романовы» - впервые, с 2017 года - год открытия мультимедийного комплекса в Самаре, выставка дополнилась интересными фактами, изменились элементы дизайна, например с помощью искусственного интеллекта анимированы изображения представителей династии, описания дополнены изображениями царских реликвий и редких документов.

Напоминаем, что в 2025 году по поручению Президента РФ Владимира Путина проект «Россия – Моя история» стал частью нацпроекта «Молодежь и дети» федерального проекта «Мы вместе», реализация которого продлится до 2030 года.

Возможности федерального проекта позволяют в ответ на сформулированный запрос молодежи России создать новое мультимедийное содержание исторических парков.

Так, экспозиционный бестселлер цикла, выставка «Романовы», изменившая в 2013 году представление об историческом просвещении в стране, предстанет в новом свете.

В цифровом пространстве в течение года поэтапно появятся эффектные игровые механики, новые научные и популярные факты, познавательные викторины для школьников, дополнятся купольные и панорамные залы. Описания событий, карты,хронологические ленты и обновленная визуальная инфографика предстанут в ярком оформлении с использованием СGI-графики и современных подходов к удобству пользования (юзабилити) уже с 2025 года.

Такой виток развития цифрового проекта обусловлен растущей популярностью исторических парков, где только за 2024 год охвачена широкая аудитория – более 4,5 миллионов человек и проведены десятки тысяч полезных и востребованных мероприятий.

Новый экспозиционный контент станет основой для внедрения современных образовательных и просветительских программ в экскурсионную и проектную деятельность исторических парков от Южно-Сахалинска до Москвы.

Вход в экспозицию «Романовы» бесплатный до 30 ноября 2025 года для всех категории посетителейСообщает пресс-служба самарского Исторического парка.

Фото предоставлено пресс-службой самарского Исторического парка