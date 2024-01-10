В Самарском Историческом парке состоится Областная Форсайт-сессия «Инициатива + команда»

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13 января 2024 года в Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре состоится Областная Форсайт-сессия «Инициатива + команда» от Всероссийского Конкурса «Большая перемена».

Уже по традиции мультимедийный Исторический парк станет площадкой для обмена опытом и творческой поддержки молодежи Самарской области.

В мероприятии примут участие 125 учащихся учреждений общего дополнительного и среднего профессионального образования Самарской области. Участники в игровой форме проанализируют актуальные проблемы и представят их решение.

В рамках мероприятия состоится Панорама детских инициатив «Общественный ураган», где участники представят лучшие добровольческие практики, реализующиеся на базе образовательного учреждения, в формате Мирового кафе, презентуют проекты.

Каждый участник получит сертификат, а самые активные, чьи идеи и проект были отмечены членами жюри, получат ценные призы.

После мероприятия всех участников ждет увлекательное погружение в историю нашей страны на экскурсиях по экспозициям Исторического парка «Россия – Моя история», сообщает администрация Исторического парка.

Фото предоставлено администрацией Самарского Исторического парка