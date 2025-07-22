В самарском историческом парке «Россия – Моя история» пройдет фестиваль «Россия - Моя история. Херсонес»

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Всероссийский фестиваль «Россия – Моя история. Херсонес», приуроченный ко Дню Крещения Руси, пройдет 26-27 июля 2025 г., накануне памятной даты, в сети Исторических парков по всей стране при поддержке Минпросвещения России. Напомним, в этом году по поручению Президента РФ Владимира Путина проект «Россия – Моя история» стал частью федерального проекта «Мы вместе» нацпроекта «Молодежь и дети».

На Всероссийском фестивале представят премьеру бенто-сериала «Россия – Моя история. Херсонес», тематические выставки и интерактивные программы.

«Херсонес – один из самых древних городов нашей страны. Ему почти две с половиной тысячи лет. Это один из важнейших истоков нашей духовности. Князь Владимир не только сам крестился в Херсонесе и дружину свою крестил, но потом духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории. Это, собственно говоря, легло в основу строительства единого централизованного Российского государства, поэтому для нас это место в известном смысле является сакральным. Здесь исток нашей государственности и русского народа. Здесь переплетается всё: и духовные начала, и государственные, и исторические, культурные наши традиции», – сказал Президент России Владимир Путин.

Святой равноапостольный князь Владимир — крестный отец для всех православных христиан. Как раз в эту эпоху до и после Крещения Руси в 988 году посетителей мультимедийных исторических парков «Россия – Моя история» перенесет бенто-сериал. Это 5 коротких серий, повествующих о зарождении христианства в первой половине I века в Римской Империи, расцвете в Великой Византии, о взаимоотношениях с Русью, в частности осаде Херсонеса и крещении князя как условия для заключения союза между государствами и женитьбе князя Владимира на византийской царевне Анне.

Фестиваль «Россия – Моя история. Херсонес» приурочен к открытию Музея Христианства в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в Республике Крым. Это первое в мире музейное пространство, где искусственный интеллект стал не вспомогательным, а архитектурным и художественным ядром всей экспозиции, в основе которой авторский текст митрополита Симферопольского и Крымского Владыки Тихона «Крестный отец». Это художественно-документальное повествование от первого лица, в котором князь сам ведёт нас по ключевым вехам своей жизни: от детства, через жёсткие испытания власти и войны, к свету веры. Особое внимание уделено сцене крещения князем собственной дружины в Херсонесе — элиты того времени, первого шага к преобразованию государства изнутри.

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Все мероприятия в рамках фестиваля пройдут бесплатно, с расписанием можно ознакомиться на ресурсах парка «Россия - Моя История» г. Самара.

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26.07.2025

11.00 – 12.00 «Живая линия». Творческая встреча с Еленой Александровной Стажук, иконописцем, основателем и руководителем первой международной онлайн-школы «Русская Иконописная Школа». Магистр архитектуры, член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО, член Международной общественной организации «Союз православных женщин» расскажет о написании икон, а также покажет инструменты, при помощи которых иконы пишутся по старинным технологиям: сусальное золото, натуральные минеральные пигменты, иконописную доску, кисти, лаки и др.

12.00 – 12.50 Лекция «Крещение Руси. Неизвестные страницы» заместителя руководителя Самарского епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, старшего преподавателя Самарской духовной семинарии, настоятеля домового храма святой мученицы Татианы при СамГТУ, иеромонаха Герасима (Вертея).

13.00 – 13.15 Открытие планшетной выставки «Церковь и образование» (с участием о. Герасима (Вертея). Информационный проект подготовлен Самарским политехом и Самарской епархией Русской Православной Церкви. 10 планшетов повествуют о первых школах на Руси, о берестяных грамотах, о монастырском просвещении, о книгопечатании и других интересных фактах. Храм св. мц. Татианы создан в 2000 г. по инициативе Владимира Васильевича Калашникова и по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия и стал первым в регионе, открытым на базе вуза.

13.15 – 14.00 Обзорная экскурсия по экспозиции «Рюриковичи»

14.00 – 15.00 Общероссийская премьера бенто-сериала «Россия — Моя история. Херсонес».

Сериал об истории Древнего Херсонеса создан на основе исторических и археологических данных с использованием возможностей искусственного интеллекта командой проекта «Россия – Моя история». Пять коротких серий погрузят зрителей в события эпохи Римской Империи и до крещения князя Владимира в Херсонесе (5 серий, общая продолжительность около 1 часа).

27.07.2025

14.00 – 15.00 Показ бенто-сериала «Россия — Моя история. Херсонес».

Команда проекта «Россия – Моя история» приглашает всех провести последние июльские выходные в мультимедийных исторических парках всей семьей, а также в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес», если вы отдыхаете в Крыму. Как более тысячу лет назад Святой равноапостольный князь Владимир объединил русский народ, так сегодня жители России могут объединиться, чтобы помнить истоки русской духовности. Узнать о мероприятиях в Херсонесе можно на сайте: https://херсонес.рф.

Вход на мероприятия — БЕСПЛАТНЫЙ.