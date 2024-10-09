В самарском Доме журналиста состоится вечер памяти Юрия Воскобойникова

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10 октября в Доме журналиста состоится вечер памяти Юрия Воскобойникова, талантливого самарского художника-карикатуриста.



Юрий Семенович Воскобойников (1942 – 2020 гг) – член Союза журналистов России, художник-карикатурист, работал на Куйбышевском телевидении, в изданиях «Волжский комсомолец», «Волжская коммуна», «Социальная газета». Был редактором общественно-сатирического журнала «Горчишникъ». Сотрудничал с областными и московскими зданиями. Его рисунки с большим удовольствием публиковала «Литературная газета». Занимался художественным оформлением книг. Одна из них – «Всё хорошо, прекрасная маркиза». Его работы выставлялись на выставках в Доме журналиста, Самарском художественном музее.



Мероприятие проводится Самарским областным отделением Союза журналистов России.



Начало – 15.00.

Место проведения: г. Самара, ул. Самарская, дом 179, Дом журналиста.

Вход свободный. 12+

Фото: проесс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России