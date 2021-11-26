В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 

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29 ноября в «Доме офицеров Самарского гарнизона» МО РФ в рамках проекта Общественной палаты Самарской области «Творцы счастья» состоится творческая встреча с известной российской исполнительницей популярных песен Анной Семенович.

Во время мероприятия ребята из многодетных семей, занимающиеся в вокальных кружках, педагоги творческих направлений и руководители молодежных волонтерских организаций Самарской области смогут задать вопросы популярной исполнительнице, а также узнают о ее творческом пути, трудностях, с которыми приходилось сталкиваться, и о секретах их преодоления.

Проект Общественной палаты Самарской области «Творцы счастья» (автор Павел Покровский) реализуется с 2019 года, и направлен на мотивацию молодежи к позитивному выстраиванию взаимоотношений, независимо от наличия ограничений по возможностям здоровья. Каждый герой проекта на творческой встрече на личном примере демонстрирует, что сложные жизненные ситуации преодолимы, делится своим опытом, своими лайфхаками, как разрешить позитивно тот или иной вопрос, чтобы достичь признания и гармонии в жизни.

Проект реализуется при поддержке ФГБУ «Дом офицеров Самарского гарнизона» МО РФ.

Фото из открытых источников