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В самарском Доме офицеров состоится лекция Егора Яковлева «Чёрная легенда о войне: негативные мифы и работа историка»

28 марта 2023 18:41
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Вход свободный.

30 марта в 18:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова МО РФ (г. Самара, ул. Шостаковича, 7) состоится лекция Егора Яковлева «Чёрная легенда о войне: негативные мифы и работа историка».

Лекция пройдёт в рамках литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе», который является совместным образовательно-просветительским проектом Дома офицеров Самарского гарнизона и военно-гуманитарного общества «Запасная столица».

Проект направлен на популяризацию героической истории и традиций России, сохранение исторической памяти и преемственности поколений. Укрепление основополагающих ценностей – патриотизма, гражданственности, любви к Отечеству, – в условиях беспрецедентного информационного давления на фоне проведения специальной военной операции приобретает особую актуальность и является одной из основных задач в системе патриотического воспитания.

Гость проекта Егор Николаевич Яковлев — один из ведущих историков страны по вопросам Второй Мировой войны, предвоенного периода, Блокады Ленинграда, а также по теме политической истории девятнадцатого и двадцатого веков. Егор Николаевич - основатель, директор Фонда «Цифровая история». Осенью 2022 года историк добился в Петербургском городском суде признания Блокады Ленинграда геноцидом советского народа.

Вход свободный.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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