В самарском ДК «Победа» состоится мероприятие «Казаки на страже мира»

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В субботу 6 мая 2023 года в Самаре в Доме культуры «Победа» пройдёт Самарское городское мероприятие «Казаки на страже мира», организованное при поддержке Администрации городского округа Самара Самарской региональной культурно-просветительной общественной организацией «Ассамблея народов Самарской области» совместно с Самарской казачьей общественной региональной организацией «Самарское казачье землячество» и обществом с ограниченной ответственностью «Кто есть кто».

Современное самарское казачество является социально-этнической группой, в которую могут входить представители разных народов. Само существование и успешная деятельность этой группы в конце XX – начале XXI века доказывает результативность политики укрепления взаимопонимания и дружбы народов в Самарской области и в Российской Федерации.

Самарские казаки имеют богатую, многовековую историю. В 1550-х –1580-х годах Самарский край являлся одним из основных районов формирования волжского казачества. Одно из первых упоминаний о волжских казаках в письменной истории Российского государства относится к 1560-му году, когда группа волжских воровских казаков ограбила на Волге в районе Жигулёвских гор купеческий караван. Имеются достоверные сведения, что в устьях рек Самары и Иргиза, на Самарской Луке располагались становища казаков. Широко известны предания об использовании казаками переволок между реками Волгой и Усой, о засадах, крепостях и даже спрятанных кладах в Жигулёвских горах. С Самарской Лукой связаны имена казачьих атаманов – Ермака Тимофеевича, Ивана Кольцо, Богдана Барбоши, Матвея Мещеряка. Их имена носят местные топонимические названия.

В интересах формирующегося Российского государства было усиление охраны его рубежей и с этой целью на территории современных Волгоградской, Саратовской и Самарской областей в 1734 году было создано Волгское казачье войско, а на территории современного Тольятти в 1744 году было создано Ставропольское калмыкское казачье войско. В первой половине Х1Х века оба эти войска были расформированы, волжские казаки продолжили нести службу в составе трёх волжских полков Терского казачьего войска, а также в Оренбургском и Астраханском казачьих войсках вплоть до гражданской войны 1918-1920 годов в России, а ставропольские калмыкские казаки – в составе Оренбургского казачьего войска. На этом история казачества в Самарском крае прерывается.

В годы Великой Отечественной войны на стороне Красной Армии уже в начале войны сражались десятки казачьих кавалерийских дивизий, в них было 40 казачьих кавалерийских полков, 5 танковых полков, 8 миномётных полков и дивизионов, 2 зенитных полка и ряд других подразделений, полностью укомплектованных казаками различных войск. К 1 февраля 1942 года на фронте действовали 17 кавалерийских корпусов. Однако в связи с большой уязвимостью кавалерии от огня артиллерии, ударов авиации и танков их количество к 1 сентября 1943 года было сокращено до 8. Казачьи части, как отличившиеся в боях с врагом, приняли участие в Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.

Новейшая история казачества в нашем регионе началась 30 ноября 1990 года, когда потомки казаков из различных казачьих войск в составе 14-и человек под руководством военного комиссара Промышленного района Бориса Николаевича Гусева создали в тогдашнем городе Куйбышеве первую в постсоветский период на территории города, области и всего Поволжья общественную городскую казачью организацию под названием «Самарское казачье землячество». В декабре 1991 года Самарское казачье землячество, казачьи общественные организации Самарской и ряда соседних областей, а также Уральской области Казахстана объединились в международную казачью организацию «Союз казаков Поволжья и Урала».

В 1993 году на базе Самарского казачьего землячества и ряда других казачьих организаций нашего региона была создана первая областная казачья организация нашего региона – Самарская региональная культурно-просветительная общественная организация «Волжское казачье войско».

В апреле 1996 года на своём Учредительном Круге (съезде) казачьи организации ряда областей и республик Поволжья объединились и создали Волжское войсковое казачье общество, которое первым было внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

С тех пор и до настоящего времени деятельность реестровых и нере-естровых казачьих организаций, действующих на территории Самарской области, развивается по следующим основным направлениям:

- содействие органам власти в решении региональных государственных задач;

- содействие обществу в военно-патриотическом воспитании населения, и, в-первую очередь, молодёжи;

- содействие Русской Православной Церкви в проведении публичных духовно-религиозных мероприятий;

- культурно-творческая деятельность;

- информационно-просветительская деятельность;

- деятельность по сохранению культуры, обычаев и традиций казачества.

Активное участие принимают сегодня волжские и казаки других казачьих войск в специальной военной операции. Волжские казаки с успехом воюют в составе отдельного казачьего формирования волжских казаков «Ермак».

Сегодня на территории Самарской области действуют несколько десятков казачьих объединений. Среди них реестровое Волжское войсковое казачье общество и его структурное подразделение – Самарское окружное казачье общество, а также Самарское казачье землячество, региональные отделения Союза казаков России, Союза казаков воинов России и зарубежья и другие.

Для пропаганды казачества и идей патриотизма среди населения нашего региона Самарская региональная культурно-просветительная общественная организация «Ассамблея народов Самарской области» совместно с Самарской казачьей общественной региональной организацией «Самарское казачье землячество» ежегодно с 2015 года проводят казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!», приуроченный к 30 ноября – дате начала возрождения казачества в Поволжье, проводят с 2019 года ежегодный конкурс журналистских работ «Казачество Самарской области в … году», с 2021 года организуют работу казачьего подворья в Этнопарке дружбы народов.

В рамках Самарского городского мероприятия «Казаки на страже мира» 6 мая 2023 года можно будет ознакомиться на площадке перед Домом культуры «Победа» и в его фойе с выставкой-продажей казачьей атрибутики и сувениров, а также с фотовыставкой по истории возрождения современного волжского казачества.

В концертной программе со сцены Дома культуры выступят Наталья Купина, Наталия Гражданкина, Гульнара Божина (все - город Самара), ансамбли народной песни «Потешки» и «Родничок» (город Самара), ансамбль «Песни России» (город Чапаевск), ансамбль «Чаровницы и добры молодцы», ансамбль казачьей песни «Казаки Поволжья» и фольклорный коллектив «Горлица» (все - город Самара), ансамбль казачьей песни «Ерик» (м.р. Кинельский), сообщаеь пресс-служба Ассамблеи народов Самарской области.

Фото: департамент информационной политики СО