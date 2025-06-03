В самарском ДК «Победа» состоится концертная программа «Казаки - на страже мира»

131

В четверг, 5 июня, в Доме культуры «Победа» состоится концертная программа «Казаки - на страже мира», посвящённая Дню России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организатором является ассамблея народов Самарской области совместно с Самарским казачьим землячеством и ООО «Кто есть кто». 0+



В 18:00 в зрительном зале Дома культуры начнутся выступления ветеранов возрождения казачества, почётных гостей и праздничный концерт солистов, вокальных и танцевальных коллективов. До начала в фойе будет проходить выставка-ярмарка казачьей формы, книг, атрибутики, сувениров, изделий декоративно-прикладного творчества.



ДК «Победа» (проспект Кирова, 72а) 5 июня в 17:00. Справки по телефонам: (846) 332-21-74 и 8-92-76-92-45-56. Вход свободный.

Фото: администрация Самары