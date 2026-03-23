В самарской «ЗИМ Галерее» пройдут экскурсии по выставке о поселке Толевый

25 и 27 марта в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдут экскурсии по выставке «Речная фигура, замри» (12+). Их проведут автор выставки Лилия Файзуллова и куратор Кристина Сырчикова. Вход свободный.

25 марта в 19.00 куратор Кристина Сырчикова познакомит гостей со всеми проектами выставки и особенностями их экспонирования. Посетители узнают, как формируется опыт детства, и каким образом место становится частью идентичности.

27 марта в 19.00 на экскурсии Лилии Файзулловой гости услышат авторский рассказ о том, с чего началась и как проходила работа с личными историями, а также познакомятся с проектами выставки и предметами.

После каждой экскурсии посетители смогут продолжить знакомство с выставкой в игровой форме: сыграть в «Колечко-колечко» и «Горячую картошку», а еще попытаться пройти «бродилку» по субъективной карте Толевого.

Выставка «Речная фигура, замри» самарского фотографа и художника Лилии Файзулловой посвящена поселку Толевый на берегу реки Самары. Экспозиция объединяет архивные изображения и снимки, созданные специально для выставки – как будто собирает Толевый из фрагментов. В экспозицию вошли фотографии, инсталляции и зин (малотиражное авторское издание).

Лилия Файзуллова – самарская художница, работающая на пересечении фотографии, текста, видео и инсталляции. В своей практике затрагивает темы памяти, детства и родного места. Окончила Самарский университет (факультет филологии и журналистики, 2019). Выпускница Школы проектной фотографии (2021–2023) и Школы современной фотографии «Докдокдок» (2023–2024, направление «Документальная фотография и фотожурналистика»). Участница выставочных проектов Государственного Эрмитажа и региональных институций современного искусства. Лауреат премии имени Константина Головкина в сфере изобразительного искусства и дизайна (2023 – 2 место; 2025 – 1 место).

Кристина Сырчикова — куратор, художник, преподаватель. Руководитель Школы проектной фотографии при галерее современного искусства «Виктория». Выпускница магистратуры Высшей школы экономики и музея современного искусства «Гараж» по направлению «Практики кураторства в современном искусстве» (Москва, 2024). Сфокусирована на темах повседневности, забвения и персональных нарративов жителей постсоветского пространства. В основном, работает с фотографией, инсталляцией, фотокнигами и зинами.

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)