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В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
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В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики

15 июля 2025 09:58
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В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики

18 июля (пятница) в 18.30 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Здесь осталось детство» (12+). Ее проведет старший научный сотрудник Музея-галереи «Заварка» Кирилл Гуров.
Экспозиция погружает зрителей в исторические события Куйбышева времен Великой Отечественной войны, где главными героями рассказа стали дети. Этот проект посвящен военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах. Посетители услышат рассказ о повседневной жизни города 1941–1945 годов, увидят редкие фотографии, предметы и документы. Узнают о быте коммунальных квартир, об уплотнении, о том, как дети, пережившие эти трудности, становились взрослее и какой отпечаток эти события оставили на их жизни. Также экскурсанты смогут порассуждать о том, как сохранялся детский мир, проанализировать фотографии военного времени и открыть для себя воспоминания детей войны.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cuQvFo

В субботу, 19 июля, в 11.00 в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики (6+).
Вместе с мастерами из самарской студии REZZNIK участники создадут небольшие произведения, взяв за основу форму дома Маштакова. Напомним, что этот дом – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия. С 2022 года в нем располагается Музей-галерея «Заварка».
Вход на мероприятие – 650 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNFzHp

Теги: Мероприятия

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