В самарской школе №72 открыли мурал в память о погибшем в ходе спецоперации на Украине лётчике-штурмовике Руслане Рудневе

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Накануне Дня Победы в самарской школе №72 открыли мурал в память о героически погибшем в ходе спецоперации на Украине лётчике-штурмовике Руслане Рудневе.

Полковник Руднев участвовал в военных операциях в Сирии и на Украине. Он героически погиб, выполнив боевую задачу. В память о выпускнике Руслане Рудневе в его родной школе №72 появилась «Парта героя», а сегодня на здании школы открыли мурал.

В церемонии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона принёс соболезнования родным и близким военнослужащего и поблагодарил всех, кто инициировал создание этого мурала. Земляки Руслана Руднева никогда не забудут его мужество и отвагу.

Фото: администрация Самары