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В Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес»

11 декабря 2024 13:39
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в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес».

Уже в эту субботу, 14 декабря, в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес». Посетить ярмарку приглашаются все жители города, которые хотят приобрести необычные и вдумчивые подарки для своих родных и близких.

Выбор памятных вещей обещает быть очень большим: уже сейчас известно, что в арт-торжке примут участие не менее пятидесяти самарских мастеров. Свои изделия и произведения горожанам представят живописцы, графики, керамисты, скульпторы, дизайнеры и другие представители мира декоративно-прикладного искусства. Организаторы ярмарки со всей тщательностью рассматривают продукцию ремесленников, допуская к продаже только те предметы, которые действительно являются неповторимыми плодами труда умелых рук, а не результатом промышленного производства, каким бы искусным оно ни было.

Последние часы ярмарки в библиотеке пройдут в музыкальном сопровождении. Здесь, в стенах галереи «Новое пространство», в 17:00 начнётся концерт «Гоголевские образы в музыке». Участие в нём примут самарские исполнители – лауреаты международных конкурсов: Надежда Сорокина (сопрано), Татьяна Акулова (меццо-сопрано), Евгений Саврасов (тенор) и Марина Абросимова (фортепиано).

Желаете приблизить время чудес и обзавестись по-настоящему оригинальным украшением для своего дома за две недели до Нового года? Хотите найти особенный подарок, который приятно удивит ваших друзей? Тогда добро пожаловать на предновогодний арт-торжок в библиотеке!

14 декабря с 12:00 до 20:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

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