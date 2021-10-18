В Самарской области переписчики приступили к обходу населения

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18 октября переписчики приступили к обходу населения. Всего заниматься сбором информации о жителях Самарской области будет 5716 переписчиков. Им предстоит обойти около 400 тысяч зданий, жилых и нежилых, или свыше 1,6 млн квартир и комнат.

До выхода «в поле» переписчики проходили трехдневное обучение. Их учили основным положениям Всероссийской переписи населения, этике общения и порядку заполнения переписных листов.

В ходе обучения особенное внимание уделено порядку работы в условиях коронавирусных ограничений. Каждый переписчик прошел инструктаж и имеет при себе средства индивидуальной защиты.

Как узнать переписчика

Чтобы не столкнуться с мошенниками, нужно знать, как выглядит переписчик. Каждый из них будет одет в экипировку с символикой Всероссийской переписи населения – светоотражающий жилет, шарф, фирменная сумка. Переписчик должен иметь при себе паспорт и специальное удостоверение, которое он покажет по первому требованию респондента.

Важно помнить, что переписчик никогда не попросит вас показать документы или справки, не станет заниматься агитацией, продажей товаров или услуг.

Процесс переписи с переписчиком

Придя к респонденту, переписчик должен представиться и сообщить о цели своего визита. Затем он спросит о лицах, постоянно проживающих в жилом помещении. Это нужно для того, чтобы не переписать одного и того же человека дважды. Эта информация не будет отправлена в Росстат или иные ведомства, поскольку не входит в программу переписи.

Затем переписчик задает вопросы членам домохозяйства и вносит их в электронные переписные листы на планшетном компьютере. Переписчики записывают информацию исключительно со слов респондента – они не подсказывают подходящие варианты ответа и не сомневаются в ваших словах. Самоопределение – один из важнейших принципов переписи.

Завершив опрос, переписчик отправляется на следующий адрес.

Если вас не удалось застать дома – переписчик оставит записку в почтовом ящике с датой следующего визита и адресом ближайшего переписного участка.

Если вы уже прошли перепись на портале «Госуслуги», переписчик отсканирует QR-код, и не будет проводить опрос.

Как еще можно принять участие в переписи

Если вы не хотите общаться с переписчиком, то есть еще два способа прохождения переписи.

Первый – на портале «Госуслуги». Каждый, кто имеет стандартную или подтвержденную учетную запись, может самостоятельно заполнить переписные листы до 8 ноября 2021 года. Один человек может переписать не только себя, но и всех членов своего домохозяйства – всех тех, с кем он живет под одной крышей и ведет совместный быт.

Второй вариант – прийти на ближайший переписной участок и переписаться там. Всего в Самарской области действует 950 переписных участков и 40 стационарных переписных участков, размещенных в МФЦ.

Полный список адресов с указанием контактных телефонов и режима работы доступен по ссылке.

Горячая линия Всероссийской переписи населения

Задать вопросы о переписи можно по номеру 8-800-707-20-20 с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Если позвонить позже или раньше, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позднее и ответит на вопрос. Линия открыта до 14 ноября.

Также по вопросам переписи работает региональная горячая линия по номеру 8(846)263-89-92 (в рабочие дни с 08.00 до 20.00, в выходные дни с 09.00 до 20.00).