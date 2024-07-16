В Самарской области завершился Всероссийский фестиваль Volga IT Camp

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С 12 по 14 июля в кемпинг-парке «Пискалы» (поселок Прибрежный) проходил Всероссийский фестиваль Volga IT Camp – летняя конференция на берегу Волги, созданная специально для айтишников. Фестиваль проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Фестиваль проводится с 2018 года при поддержке Департамента информационных технологий и связи Самарской области. Изначально мероприятие проходило под названием «404 Сamp», но в марте 2020 года организаторы решили уйти от сходства с названием другого самарского феста – 404 Fest, который традиционно проводится в сентябре. В 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за ограничений по Covid-19.

Главное преимущество фестиваля Volga IT Camp – его открытость. Участники могут общаться с экспертами не только после их выступлений, но и в любое время.

Ежегодно участниками фестиваля становятся ребята из Поволжья и других регионов. В этом году мероприятие в очередной раз собрало более 500 участников, представителей ИT-компаний, стартапов и профессионалов отрасли.

Проведение Volga IT Camp ориентировано на привлечение и профессиональное развитие молодых, талантливых представителей ИТ-сообщества, что соответствует задаче, озвученной Главой региона Вячеславом Федорищевым, о формировании в регионе такого уровня качества жизни, чтобы молодые специалисты – из Самары и других регионов – стремились реализовывать свои профессиональные и карьерные амбиции именно в Самарской области.

«Основные цели – создать IT-комьюнити, собрать всех ребят именно в Самарской области. Участники – ребята из разных компаний. Спикеры со всей России общаются на разные тематики, обмениваются контактами друг с другом. Хотелось объединить отдых на природе и IT», – рассказала организатор мероприятия Татьяна Кочнева.

Руководитель направления разработки инструментов, представитель компании-организатора, Андрей Глащенко поделился своими впечатлениями: «Такие мероприятия помогают сформировать ощущение сообщества. Мы собираемся все вместе – люди с общими интересами и обмениваемся идеями. Здесь несколько треков докладов и каждый вносит что-то новое и ощущает себя частью чего-то большего. Айтишники устали сидеть в офисе, сейчас каждый второй – это накаченный парень или спортивная девушка, у всех свои интересы. Я, например, занимаюсь велоспортом. Айтишники полностью изменились».

Одна из участниц мероприятия, HR-менеджер Мария Гурова отметила: «Очень масштабно, много новых классных знакомств. Совмещении профессиональной и спортивной деятельности».

Volga IT Camp – это и прекрасная туристическая история Самарской области, на территории – доступный пляж и лес, а с берега открывается вид на село Зольное и гору Стрельную.

В рамках Volga IT Camp был организован палаточный лагерь, проведены мастер-классы, квизы и лекции. Участники мероприятия имели возможность поучаствовать в таких спортивных мероприятиях как: волейбол, футбол, лазертаг, соревнования по армрестлингу, катание на сапах и во многих других активностях, а также обменяться опытом и найти новых друзей.

По мнению организаторов, Volga IT Camp 2024 прошел успешно и, скорее всего, мероприятие станет ежегодным.

Фото: Департамент информационных технологий и связи Самарской области