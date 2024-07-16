В Самарской области завершился Всероссийский фестиваль Volga IT Camp

Я нашел ошибку
Главные новости:
Будет введено одностороннее движение (в направлении «из города»).
На участке улицы Чапаевской в Самаре планируется изменить схему организации дорожного движения
Подобных центров сегодня существует единицы по стране. Причем в Самарской области - самый крупный.
Вячеслав Федорищев осмотрел универсальный производственный комплекс "ЭкоРесурсПоволжье" в Тольятти
Об этом рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Почти 70 000 человек прошли диспансеризацию по месту работы
В состав нацпроекта «Молодежь и дети» войдут девять федеральных проектов.
Дмитрий Чернышенко: «Наша задача, чтобы большинство молодых людей видели возможности самореализации в нашей стране»
Между девятью участниками развернулась нешуточная борьба за призовые места. Молодые атлеты состязались в пяти дисциплинах.
Юношеские "Богатырские игры" состоялись в Тольятти
Корпоративный турнир, который длился шесть часов, прошел на озере около села Ташла Самарской области.
ТОАЗ организовал для сотрудников юбилейный десятый турнир по рыбной ловле
«Госключ» — удобное и своевременное решение не только в сфере предоставления государственных услуг в электронном виде, но и межведомственного взаимодействия.
Интеграция САМВ и платформы «Госключ» значительно ускорит процесс подписания документов
Регистрация команд открыта до 17 июля!
В селе Богатое на берегу реки Самара пройдкт областной фестиваль пляжного футбола и волейбола среди сельских команд
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.81
0.07
EUR 95.78
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области завершился Всероссийский фестиваль Volga IT Camp

16 июля 2024 11:45
195
В Самарской области завершился Всероссийский фестиваль Volga IT Camp

 

С 12 по 14 июля в кемпинг-парке «Пискалы» (поселок Прибрежный) проходил Всероссийский фестиваль Volga IT Camp – летняя конференция на берегу Волги, созданная специально для айтишников. Фестиваль проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. 

Фестиваль проводится с 2018 года при поддержке Департамента информационных технологий и связи Самарской области. Изначально мероприятие проходило под названием «404 Сamp», но в марте 2020 года организаторы решили уйти от сходства с названием другого самарского феста – 404 Fest, который традиционно проводится в сентябре. В 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за ограничений по Covid-19.

Главное преимущество фестиваля Volga IT Camp – его открытость. Участники могут общаться с экспертами не только после их выступлений, но и в любое время. 

Ежегодно участниками фестиваля становятся ребята из Поволжья и других регионов. В этом году мероприятие в очередной раз собрало более 500 участников, представителей ИT-компаний, стартапов и профессионалов отрасли. 

Проведение Volga IT Camp ориентировано на привлечение и профессиональное развитие молодых, талантливых представителей ИТ-сообщества, что соответствует задаче, озвученной Главой региона Вячеславом Федорищевым, о формировании в регионе такого уровня качества жизни, чтобы молодые специалисты – из Самары и других регионов – стремились реализовывать свои профессиональные и карьерные амбиции именно в Самарской области.

«Основные цели создать IT-комьюнити, собрать всех ребят именно в Самарской области. Участники – ребята из разных компаний.  Спикеры со всей России общаются на разные тематики, обмениваются контактами друг с другом. Хотелось объединить отдых на природе и IT», – рассказала организатор мероприятия Татьяна Кочнева.

Руководитель направления разработки инструментов, представитель компании-организатора, Андрей Глащенко поделился своими впечатлениями: «Такие мероприятия помогают сформировать ощущение сообщества. Мы собираемся все вместе люди с общими интересами и обмениваемся идеями. Здесь несколько треков докладов и каждый вносит что-то новое и ощущает себя частью чего-то большего. Айтишники устали сидеть в офисе, сейчас каждый второй это накаченный парень или спортивная девушка, у всех свои интересы. Я, например, занимаюсь велоспортом. Айтишники полностью изменились».

Одна из участниц мероприятия, HR-менеджер Мария Гурова отметила: «Очень масштабно, много новых классных знакомств. Совмещении профессиональной и спортивной деятельности».

Volga IT Camp – это и прекрасная туристическая история Самарской области, на территории – доступный пляж и лес, а с берега открывается вид на село Зольное и гору Стрельную.

В рамках Volga IT Camp был организован палаточный лагерь, проведены мастер-классы, квизы и лекции. Участники мероприятия имели возможность поучаствовать в таких спортивных мероприятиях как: волейбол, футбол, лазертаг, соревнования по армрестлингу, катание на сапах и во многих других активностях, а также обменяться опытом и найти новых друзей.

По мнению организаторов, Volga IT Camp 2024 прошел успешно и, скорее всего, мероприятие станет ежегодным.

 

Фото: Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Президент России и глава Самарской области открыли движение по Волжскому мосту
16 июля 2024, 13:46
Президент России и врио Губернатора Самарской области открыли движение по Волжскому мосту
Дорога должна избавить Тольятти от пробок, разгрузить плотину Жигулевской ГЭС и повысить пропускную способность трассы М5 "Урал". Общество
140
На территории 24-х муниципальных районов и городских округов области установился 4 класс пожарной опасности
16 июля 2024, 12:55
На территории 24-х муниципальных районов и городских округов области установился 4 класс пожарной опасности
 В жаркую сухую погоду количество природных пожаров увеличивается. Происшествия
134
В Администрации Самары обсудили ход работ по ремонту автомобильных дорог и благоустройству общественных и дворовых территорий
16 июля 2024, 12:54
В Администрации Самары обсудили ход работ по ремонту автомобильных дорог и благоустройству общественных и дворовых территорий
Так, в 2024 году ведутся работы по ремонту улично-дорожной сети на 37 объектах протяженностью почти 45 км. Благоустройство
239
В центре внимания
Президент России и глава Самарской области открыли движение по Волжскому мосту
16 июля 2024  13:46
Президент России и врио Губернатора Самарской области открыли движение по Волжскому мосту
146
На территории 24-х муниципальных районов и городских округов области установился 4 класс пожарной опасности
16 июля 2024  12:55
На территории 24-х муниципальных районов и городских округов области установился 4 класс пожарной опасности
138
В Администрации Самары обсудили ход работ по ремонту автомобильных дорог и благоустройству общественных и дворовых территорий
16 июля 2024  12:54
В Администрации Самары обсудили ход работ по ремонту автомобильных дорог и благоустройству общественных и дворовых территорий
249
Обход Тольятти с мостом через Волгу официально открыт
16 июля 2024  12:49
Обход Тольятти с мостом через Волгу официально открыт
284
В Самарской области завершился Всероссийский фестиваль Volga IT Camp
16 июля 2024  11:45
В Самарской области завершился Всероссийский фестиваль Volga IT Camp
190
Весь список