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В Самарской области за незаконную помощь мигрантам перед судом предстанут многодетная мать и ее знакомый

10 декабря 2024 10:49
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В Самарской области за незаконную помощь мигрантам перед судом предстанут многодетная мать и ее знакомый

Полицейские выявили и пресекли купленное за 200 тысяч рублей фиктивное «отцовство» пяти иностранных граждан, позволившее мигрантам приобрести основания для получения разрешений на временное пребывание, видов на жительство и гражданства в упрощенном порядке.

Следственным управлением Управления МВД России по городу Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины 1964 года рождения и 28-летней женщины, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.2 ст.322.1УК РФ «Организация незаконной миграции».

В ходе предварительного расследования установлено, что ранее судимый за аналогичное преступление житель Самары предложил многодетной матери, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти, принять участие в реализации нелегальной схемы. Согласившись, обвиняемая в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года обратилась в органы ЗАГС для установления фиктивного отцовства в отношении своих детей пятью иностранными гражданами, что позволило зарубежным жителям впоследствии получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

За свои услуги обвиняемые получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 200 тысяч рублей.

Противоправную деятельность группы пресекли сотрудники областного отдела по борьбе с организованной преступностью совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Самаре. Полицейские собрали доказательства того, что ни один из «отцов» воспитанием и содержанием детей не занимался, совместно с ними не проживал.

На период расследования фигурантам уголовного дела избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователями собрана достаточная доказательная база причастности фигурантов к совершению противоправного деяния. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении жителей Самары направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении иностранных граждан, которые воспользовались незаконной услугой для получения права на проживание в России, решен вопрос о признании отцовства фиктивным и аннулировании разрешительных документов. Они покинули территорию Российской Федерации в установленном порядке.

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