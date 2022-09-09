В Самарской области вышли почтовые марки, посвящённые памятникам архитектуры региона

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Марки, посвящённые четырём памятникам архитектуры Самарской области, вышли в составе серии «Архитектурное наследие России». На марках изображены: Фабрика-кухня (Самарский филиал Третьяковской галереи), Комплекс дачи Головкина, Особняк Неронова и Самарский академический театр драмы.

С 9 сентября 2022 г. эти марки, а также конверт первого дня с изображением дачи купца Константина Головкина можно купить в почтовых отделениях Самары. Номинал одной марки – 25 руб., а тираж каждого сюжета – 30 000 экземпляров.

В день выхода марки в Доме Иванова прошло специальное гашение марки. Для этого использовали специальный почтовый штемпель первого дня с надписью «Архитектура Самарской области» и датой гашения – 09.09.2022.

«Очень важно, что те здания, которые размещены на марках, наполнены жизнью. Эти объекты относятся к разным периодам существования Самары-Куйбышева, но всех их объединяет культурная и историческая ценность. А присутствие их на марках придает объектам новые прикладные смыслы. Надеюсь, эта традиция будет продолжена, и вскоре мы увидим марки с новыми отреставрированными историческими зданиями Самары, потому что это то культурное наследие, которое есть у нас в городе и которым мы должны гордиться. Особое внимание этому вопросу уделяет Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров, работа по восстановлению исторических памятников ведется в Самаре и в районах области», – отметил на церемонии гашения марки заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

«Сейчас только в Самарской области посетители почтовых отделений ежегодно покупают порядка 88 000 художественных марок, которыми часто пополняют филателистические коллекции. Нам особенно приятно, что среди выбранных для этого квартблока* архитектурных объектов – историческое здание Дома Неронова, в котором Почта планирует создать многофункциональный центр», – рассказал директор макрорегиона Волга Почты России Александр Вакуленко.

Дом Иванова открылся после реставрации ровно год назад – 9 сентября 2021 г. В восстановленном здании расположилось отделение почты в ретро-стиле, интерактивное выставочное пространство, посвящённое истории российской почты, зоны посткроссинга и филателии. Экскурсии, выставки, круглые столы и другие мероприятия, которые прошли в выставочном пространстве за это время, посетило около 5 000 человек.

*Квартблок – блок из четырёх почтовых марок, не отделённых одна от другой.

Фото: департамент информационной политики СО